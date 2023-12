La Iglesia de Nuestra Señora de Alcobendas ha sido el enclave escogido por Ana Obregón para celebrar el bautizo de su nieta Ana Sandra Lequio. En una ceremonia íntima, Ana Obregón, rodeada de familiares cercanos y algunos amigos de su hijo, Aless Lequio, ha roto el luto blanco-negro que llevaba luciendo desde el fallecimiento de su hijo para enfundarse en un look a todo color que tiene un sentido especial. Entre las invitadas a esta ceremonia se encontraban Susana Uribarri, Celia Vega-Penichet, Celia García Obregón y Eugenia, la prometida de Javier García Lago. Analizamos el look de la actriz y los mejores looks de invitada de esta celebración.

Desde que Aless Lequio falleciera el 13 de mayo de 2020, Ana Obregón decidió lucir un luto especial en el que solo había cabida para el blanco y el negro. No fue hasta el nacimiento de Ana Sandra Lequio cuando la actriz decidió entregarse al rosa pues, según ella misma decía, la pequeña había teñido la vida de ese color. Desde entonces, no han sido pocas las ocasiones en las que Ana se ha dejado ver enfundada en total pink looks. Durante la firma de su libro "El niño de las musarañas" ya lució un vestido rosa de guipures en la Feria del Libro de Madrid.

El estilismo monocromático de Ana Obregón en el bautizo de Ana Sandra Lequio

Hoy, el diseñador que se escondía detrás de su look no era otro que Rubén Hernández. En él ha confiado en multitud de ocasiones; en la presentación de su libro, con un vestido de flores rosas y talle drapeado en color azul celeste; en el vestido blanco con escote 'plunging' y hombros al aire que lució en las campanadas del año pasado, etc.

En esta ocasión, la presentadora se decantaba por una chaqueta de tweed con grandes solapas, hombreras botonadura con flores tridimensionales y un talle ajustado por una banda en el mismo tono. La parte inferior estaba formada por una falda de tablas plisadas de corte midi, también en ese tono rosa palo. Completó el look con unos salones destalonados con tacón ancho y punta afilada que encajaban a la perfección con el resto del estilismo monocromático. Diadema ancha y pendientes pegados al lóbulo fueron los únicos accesorios que portó la actriz.

Los looks de Susana y Carlota Uribarri

Su representante y amiga Susana Uribarri dejó el vestido a un lado y lució un conjunto sobrio, pero chic. Su estilismo estaba formado por pantalón negro tailoring y blusa con botonadura metálica sobre la que puso una blazer de satén dorado muy fluida. Remató con un abrigo de solapas XXL negro y unos salones amarillos de punta negra de Chanel. En el pecho también lucía un colgante de la maison francesa, así como el bolso acolchado, modelo Rare Chanel 2.55.

La hija de Susana, Carlota Uribarri, tampoco quiso perderse el bautizo de la pequeña Ana. En su caso, optó por un dos piezas oversize en color azul con textura; una blusa asimétrica estampada y unas sandalias de tacón metalizadas con banda drapeada.

El look de la madrina

La madrina de Ana Sandra, Celia Vega-Penichet y su madre, Celia García Obregón optaron por dos looks muy parecidos. Ambas lucieron vestidos de corte midi, la sobrina de Ana Obregón en color azul marino con topos grises; su madre, también optó por el estampado 'polka dot' eso sí, en verde y blanco. Las botas baggy con tacón ancho y puntera afilada también fueron un punto en común. Aunque una optó por el blanco y otra por el negro en abrigos tres cuartos y calzado, los estilismos fueron casi calcados.

Javier García Lago, hijo de Paloma Lago y Javier García Obregón, asistió acompañado de su prometida Eugenia, muy acertada con un vestido midi rojo; botas mosqueteras con tacón ancho, abrigo largo con plumas en las mangas y un precioso bolso camel de Loewe.

Amalia García Obregón hizo 'match' con la blazer-abrigo rosa con su hermana Ana, aunque prefirió un vestido negro mini con medias tupidas y botines.