El Palacio de Dueñas, propiedad de la Casa De Alba desde 1612, ha acogido esta tarde a una larga lista de rostros conocidos que se han desplazado hasta Sevilla para celebrar el bautizo de la segunda hija de Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James Stuart, duques de Huéscar. La pequeña Sofía ha recibido el santo sacramento rodeada de familia y amigos de sus padres: Eugenia Martínez de Irujo y su esposo Narcís Rebollo, Tana Rivera y su novio Manuel Vega; Alfonso Díez, Bárbara Mirjan, Carlos Fitz-James Stuart y Solís y Belén Corsini no han podido dejar de asistir a este día tan especial. No sólo los aristócratas lucieron estilismos perfectamente adecuados para una celebración de estas características, sino que los looks de invitada que desfilaron a las puertas de la Iglesia de San Román (a 290 metros del Palacio de Dueñas), trajeron consigo las mejores tendencias de otoño.

El día 29 de mayo de 2021, la pareja bautizó a su primogénita, Rosario, en esta misma capilla que, a su vez, fue el enclave del bautizo de Fernando Fitz-James Stuart, padre de Rosario y Sofía. El anterior bautizo se celebró en plena pandemia del Covid-19, por lo que todos a los pocos asistentes que asistieron no les quedó más remedio que combinar sus looks con las mascarillas obligatorias. En esta ocasión, la lista de invitados se ha visto un poco más ampliada, y los estilismos que llevaron no dejaron a nadie indiferente. El gusto por la moda, siempre ha marcado las celebraciones más importantes de la Casa de Alba.

Las invitadas mejor vestidas del bautizo de la hija de Sofía Palazuelo

La madre del retoño lució un precioso conjunto formado por top beige y pantalones rectos en el mismo tono. No obstante, incorporó un chaleco-capa con forro fucsia y bordados florales, la prenda más original del bautizo. Sofía Palazuelo eligió este increíble conjunto del diseñador holandés Jan Taminiau, un sastre que ya ha vestido a royals de la talla de Máxima de Holanda o a socialités como Tamara Falcó.

La esposa de Cayetano Martínez de Irujo, Bárbara Mirján, se decantó por un vestido de aires vintage con un escote en pico decorado con un precioso estampado con un patrón de flores mini dispuestas geométricamente. Además, este diseño contaba con mangas con volantes que hacían las veces de hombreras y una falda midi a capas, también con volante en el bajo. El tono amarillo pastel no pudo ser más acertado. Además, el tejido fluido y vaporoso de la prenda le daba a su look un toque de movimiento y vuelo en cada zancada, muy chic.

Eugenia Martínez de Irujo, duquesa de Montoro, y tía de Fernando Fitz-James Stuart siempre del brazo de su marido, Narcís Rebollo lució un vestido con estampado geométrico de una firma a a que ya nos tiene acostumbradas.De nuevo, la hija de la Duquesa de Alba llevó un vestido The IQ Collection que combinaba naranja, negro y blanco, tonos muy de moda este otoño. El diseño de la prenda contaba con un cuello alto, mangas largas ajustadas y una falda columna hasta los tobillos. Eso sí, en la cintura, no pudo faltar un drapeado, una tendencia muy en boga. En cuanto al calzado, se volvió a subir a unas enormes sandalias de maxi plataforma en tono crudo que regalaban a sus piernas unos centímetros extra.

