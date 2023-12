No hay mejor manera de despedir un año que haciendo balance. Toca repasar las mejores fiestas de nuestro país, las galas más deslumbrantes, las alfombras rojas sobre las que pasearon las mujeres con más estilo y, por ende, los looks que nos hicieron soñar. De Penélope Cruz a Nieves Álvarez, recordamos los inolvidables estilismos que nos deja este 2023. Un año clave para la Princesa Leonor en el que cumplió la mayoría de edad y firmó la Constitución con un histórico e icónico traje sastre en blanco que ya ostenta el puesto de uno de los más especiales de su vida.

De la heredera al trono a la Reina Letizia. La mujer de Felipe VI también consigue colarse en esta lista de los mejores looks del año. Esta vez gracias al espectacular vestido de Cenicienta que llevó durante su viaje oficial a Dinamarca. Volvió a confiar en su diseñador de cabecera, Felipe Varela, para una cena de gala en el palacio de Christianborg, Copenhague. Un precioso diseño en color azul noche con bordados de hojas e incrustaciones de pedrería, tirante ancho y escote redondeado que lució junto a la Tiara de Lis. Una de las joyas más importantes de la Familia Real que integra tres flores de lis en diamantes engastados en platino.

De la sofisticación de Eugenia Silva al estilo impecable de Sofía Palazuelo: descubre los mejores looks del año

La gran fiesta del cine español, la alfombra roja de los Premios Goya 2023, fue el escenario en el que vimos algunos de los looks más espectaculares de este año. Belén Rueda realizó un derroche de glamour gracias a un diseño cisne con cuello alto y una larga cola de plumas de Valenzuela. Mientras que Aitana Sánchez Gijón eligió para la ocasión un look sublime de Carolina Herrera. Un precioso vestido que recreaba un clásico patchwork sobre un tejido único en el que los paillettes se fundían a la pedrería y los hilos de plata en oro, blanco y negro. Por supuesto, no nos olvidamos de Penélope Cruz con un diseño con cuerpo corsé y falda plisada de la casa italiana Dolce & Gabbana.

Sofía Palazuelo ha sido una de las invitadas más elegantes de este 2023 en la gran boda de la Duquesa de Medinaceli que tuvo lugar en Jerez de la Frontera y que congregó a un nutrido grupo de rostros conocidos. La Duquesa de Huéscar optó por un vestido del diseñador holandés Jan Taminiau con un llamativo tejido estampado de lunares en versión maxi que combinó con una pamela XXL.

