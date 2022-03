Hemos disfrutado muchísimo de los últimos siete días de Festival de Málaga y, aunque durante esta semana han sido muchas la que nos han sorprendido con sus looks más cañeros, elegantes, de alta costura, clásicos o arriesgados, el certamen ha llegado a su fin. Anoche desfilaron por la alfombra roja de clausura las celebridades que quedaban por participar en estos premios. Pero, los últimos serán los primeros, pues la alfombra roja de clausura del Festival de Málaga no tuvo nada que envidiar a la de apertura.

En los últimos días hemos visto a personajes tan ilustres como Ana Milán, Blanca Romero, Vanesa Romero, Maggie Civantos, Blanca Suárez o Valentina Zenere hacer su aparición estelar enfundadas de vestidos fabulosos y que quedarán, sin ninguna duda, para el recuerdo.

Los estilismos de nuestras actrices seguían a rajatabla las tendencias de la temporada

Sin duda las competidoras por la Biznaga de Oro han elegido muy bien sus looks y han sido muy bien aconsejadas. A una de las primeras que veíamos desfilar por la red carpet fue a María Pedraza junto a Mona Martínez y Paula Losada representando a » Las niñas de cristal» de Jota Linares.

También pudimos ver a Itsaso Arana caminar junto a Carmen Machi, ambas espectaculares, para defender su película «La voluntaria», en la que la actriz de Siete Vidas es una doctora jubilada sin ataduras familiares que marcha de voluntaria a un campo de refugiados griego, un drama dirigido por Nelly Reguera que no os podéis perder.

La gala de clausura del Festival de Málaga fue un despliegue de buen gusto y de moda sin estridencias

En la gala de clausura hemos tenido todo tipo de sorpresas; hemos podido ver a una vehemente Yolanda Ramos defender el trabajo de Javier Ambrossi y Javier Calvo, junto a Daniela Santiago, Macarena García o Lola Rodríguez que también encumbraron las virtudes y la labor de Los Javis durante la Gala en sus discursos. También pudimos ver a John Cameron Mitchell actuando y bailando junto a los jóvenes directores, Yedet y el resto de nombradas con unos outfits de lo más impactante.

Os dejamos que os recreéis con los mejores y peores looks del festival de cine de la capital de la Costa del Sol. En esta ocasión un despliegue de buen gusto, que nos sirve de inspiración para elegir cómo serán nuestros estilismos en esta temporada venidera. Aunque tristemente tengamos que esperar un año para volver a ver este festival, que nos encanta, no perderemos de vista a ninguna de estas celebrities, seguiremos muy de cerca sus outfits, nunca dejan de impresionar. ¿O sí? Elegid vuestro estilismo favorito, dadle una vuelta y tendréis vuestro look de invitada a un gran evento perfecto para dejarlas a todas boquiabiertas.