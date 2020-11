¿Quieres saber quiénes han sido las famosas mejor y peor vestidas de esta semana? Echa un ojo a nuestro ranking y aprende de sus acertados looks (o no).

Cuando llega el calor los chicos se enamoran, o eso cantaban Sonia y Selena allá por 2001, achacando este fenómeno a la brisa y el sol. Sin embargo, el dúo más bailado de principios de siglo no dejó claro qué pasaba cuando las altas temperaturas desaparecen y comienza a hacer frío, tal y como ha ocurrido estos últimos días. ¿Los chicos se desenamoran? ¿Las parejas rompen? ¿El amor se desvanece por completo? No lo sabemos y, probablemente, jamás obtengamos respuesta; pues hace ya tiempo que las cantantes rompieron su contrato y su amistad. No obstante, sí que hay algo que tenemos claro y que podemos confirmaros: a más frío, menos estilo; y a menos estilo, más posibilidades de horrorizarnos con un look.

Cuando el otoño empieza a pegar fuerte y el invierno comienza a hacerse hueco, nos resulta mucho más complicado crear estilismos acertados. Necesitamos de muchas capas y prendas y combinarlas todas de manera orgánica no es tarea fácil. O si no que se lo digan a nuestras famosas favoritas, que esta semana han cometido graves errores fashionistas por culpa del clima invernal. Algo que, como no podía ser de otra forma, ha quedado reflejado en nuestro ranking de las mejor y peor vestidas de la semana.

Estas son las famosas mejor y peor vestidas de la semana

Aunque, como siempre ocurre, hemos caído rendidos a los pies de algunas de las celebs del momento gracias a sus acertados modelitos; lo cierto es que el frío le ha jugado una mala pasada a más de una y han acabado saliendo de casa con las peores pintas que cualquiera con los pies en la tierra pudiera desear. Algunos pensaréis: «Ande yo caliente, ríase la gente». Y quizás tengáis razón, pero tenemos algunos ejemplos de que se puede ir guapa, estilosa y a la moda sin dejar de ir abrigada. No hay más que ver el maravilloso estilismo que eligió Isabel Preysler para acudir al concierto extraordinario en beneficio de las Becas de Cuerda-Piano-Canto de Juventudes Musicales; el elegante traje de Charlène de Mónaco en el tributo a las víctimas del atentado terrorista de Niza; o el look de inspiración otoñal de Máxima de Holanda para visitar el Hospital BovenIJ de Ámsterdam.

Si se quiere, se puede ir guapa y bien calentita. El caso es intentarlo y esforzarse un poco, no salir con el primer abrigo de peluche y la primera sudadera XXL que una encuentra por casa. Y eso es justamente lo que ha marcado la diferencia entre las mejor y peor vestidas de esta semana: las ganas. Hay famosas que lo han intentado y han acertado, otras que se han esforzado de más y se han pasado cuatro pueblos y alguna que otra aldea y algunas celebs internacionales que han preferido ir hechas un cuadro muy a nuestro pesar. Cuando bajan las temperaturas también baja la media de aprobados en cuanto a estilo, pero lo que jamás baja es nuestras expectativas. Así que cuidadito.