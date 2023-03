Los viajes de Estados de la realeza son el escaparate ideal para ver a las royals en su mejor versión. Nos encanta el despliegue de trajes, vestidos de gala, tiaras, joyas históricas y, todavía más, si la protagonista es Máxima de Holanda. La reina holandesa no defrauda nunca, y mucho menos cuando se trata de representar a su país y se convierte en el foco de todas las miradas. Lo hizo en la reciente gira por el Caribe holandés y lo está demostrando de nuevo que en la visita de tres días que está realizando a Eslovaquia junto al rey Guillermo ya nos ha dejado las primeras pinceladas.

El primer día de la visita ya desplegó todas sus armas con un vestido verde de encaje de Jan Taminiau y las impresionantes joyas de diamantes y esmeraldas para la cena de gala de Bratislava. Pero ha sido en la visita a la Galería Nacional, donde hemos fichado su vestido más ponible y favorecedor. Máxima de Holanda y sencillez no pueden ir en la misma frase, este look tiene muchas de las señas de identidad de su particular estilo, pero si la despojamos de algunos complementos nos quedamos con el vestido que podría ser esa prenda de entretiempo que estás buscando para alguna celebración especial (aunque también lo puedes llevar a la oficina) y que te va a durar muchos años.

Copia a Máxima de Holanda su vestido de pata de gallo

Máxima ha elegido un vestido de silueta lápiz por debajo de la rodilla, escote barco y manga francesa rematada en vuelta, con el clásico estampado de pata de gallo en blanco y negro El diseño tiene un drapeado en la parte delantera con un volante vertical, que es ideal si quieres disimular tripa. El modelo nos recuerda a algunos de los vestidos que la Reina Letizia no se cansaba de repetir hace ya varios años, firmados la mayoría por Felipe Varela.

Pero la soberana argentina ha puesto su propio sello a un vestido bastante sencillo y muy fácil de llevar con los complementos. Lo ha combinado perfectamente con una ligera capa negra (la prenda de abrigo que este invierno ha sido una de las grandes tendencias en la calle), unos stilettos en el mismo color y uno de los clásicos bolsos de Chanel de cadena con pespuntes. Remató el magnífico look con un gran sombrero, también en negro con un adorno lateral.

Las joyas de las corona: perlas y diamantes

Capítulo aparte merecen sus joyas. Máxima puede presumir de tener el mejor joyero de toda la realeza, y le gusta lucirlas, no espera a las grandes ocasiones para ello. Para este look de días fueron las perlas las absolutas protagonistas, con unos pendientes de lágrima, un espectacular broche de perla y diamantes, anillo y pulsera a juego. Además de varios anillo más de oro y una pulsera de cadena acompañando el reloj.

Hace 21 años que se casó con el entonces príncipe Guillermo y se ha alzado con una de las royals más admiradas por su particular estilo. Quizás no sigue tanto las tendencias como nuestra Reina o Kate Middleton, pero su armario colorista y barroco no deja indiferente a nadie. Un estilo que han heredado sus hijas, especialmente la heredera, la princesa Amalia, quien en su viaje junto a sus padre al Caribe también demostró que, como su progenitora, no le tiene miedo a los llamativos estampados, al color, ni a los complementos más vistosos.