Puestas a elegir... queremos un bolso en tamaño maxi. Bien grande. Con el tamaño perfecto para transportar alimentos, nuestras cremas solares, y todo lo que necesitemos llevar a la playa. Pero también lo queremos cómodo, femenino, y bonito. Pues bien, todas estas características las cumple el bolso de Lourdes Montes. Lo hemos recopilado, y nos parecer perfecto para llevar de vacaciones o con estilismos desenfadados del día a día.

Más allá de los bolsos de rafia para el verano, han surgido muchos más diseños como los de tamaño XL que se han convertido en tendencia, y demuestran que, también, hay vida más allá del clásico capazo de siempre. Toma nota porque su bolso da mucho juego.

El que tiene la diseñadora es una pieza creada en España con base de lino que le da un tono tierra ideal. Tiene un aire rústico, rugoso y vintage, y un diseño de rayas en zigzag-zag súper rompedor. Es de la firma My Wander, y lo podrás encontrar en la página web bajo el nombre 'Argentina'. Tiene un precio de 49,95 euros, y permite la opción de grabar tus iniciales por 5,95 euros más. Lourdes lo combina con un vestido camisero blanco para una escapada de fin de semana.

El maxibolso de playa de Lourdes Montes es también es más útil

El Maxi Bolso Argentina tiene la cremallera en color naranja flúor para hacerlo más llamativo. Gracias a su gran tamaño, ha logrado que muchas de nosotras encontremos en nuestros bolsos la practicidad que buscamos para ir la playa. Se definen como bolsos muy grandes y muy resistentes porque lleva costuras reforzadas. Además llevan un bolsillo interior grande, donde podrás meter tu libro, tus llaves, móvil, cremas solares, etc. ¿Un plus? No llevan forro para que sean más ligeros.

Una de las ventajas de este tipo de bolsos es que resulta ideal y muy útil no solo para meter los enseres de la playa, también todo tipo de ropa o incluso un juego de sábanas, para cuando vayamos de viaje. Además podemos usarla como bolsa de la compra, porque cabe de todo. Dicen desde la firma que gracias a su tamaño se pueden meter 5 toallas, un balón, 2 manguitos hinchados.... ¿No es fantástico?