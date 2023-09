¡Patinazo a la vista! Marta López, conocida colaboradora de televisión, nos ha sorprendido con un total denim look que, lamentablemente, ha resultado ser un completo desacierto. Aunque sus intenciones de crear un conjunto cohesivo estaban en el lugar correcto, la ejecución del outfit fue un auténtico desafío a las tendencias de moda actuales. Es hora de desglosar los errores y aprender de ellos para lucir un estilismo vaquero (de arriba a abajo) sin parecer una mochila ajada de Levi´s.

En primer lugar, los pantalones pitillo ajustadísimos que Marta eligió ya pasaron a mejor vida en el mundo de la moda. Las tendencias actuales han dado paso a los pantalones de corte más ancho o de estilo boyfriend, que ofrecen comodidad y versatilidad sin sacrificar el estilo. Además, el exceso de ajuste en la parte inferior del conjunto contribuyó al look recargado que, en última instancia, resultó poco favorecedor.

Marta López arruina su total denim look con sus complementos

El segundo error reside en la elección de una camisa denim con brillantes en el frente. Aunque los detalles pueden añadir interés a un conjunto, en este caso, la cantidad de brillo en la camisa desequilibró el outfit y le restó modernidad. En tercer lugar, el pantalón lleno de agujeros, una tendencia que pasó de moda hace tiempo, demostró ser una elección poco acertada y desgastada. Además, el doblez remangado del bajo de los pantalones al estilo pescador es un detalle completamente demodé que restó elegancia al conjunto. Sin embargo, el peor pecado de este look –por no hablar del cinturón de PVC transparente– fue el bolso de mano con cremallera, también de tejido vaquero con rotos y ribetes, que terminó por darle un aspecto poco pulido y desarreglado.

Para evitar estos errores, opta por pantalones anchos, de corte recto, baggy o, aprovechando las buenas temperaturas, unas bermudas oversize. Las faldas midi vaqueras también son una excelente alternativa para crear este tipo de looks. No subestimes el poder de las prendas noventeras: crop tops, chalecos o bustiers son bienvenidos. La puntilla de este look fue el calzado, unos botines deshilachados que, aunque lucían el mismo material que el resto del look, sólo emborronaban y re(quete)cargaban el estilismo.

Esta temporada el denim sigue siendo una elección popular. Es fundamental abrazar las nuevas propuestas de diseñadores como Vetements, KNWLS, o la famosísima firma Diesel, que, en sus últimos desfiles, ha ofrecido una emocionante colección de prendas vaqueras desgastadas de multitud de cortes y colores.