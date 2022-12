No queda nada para que las fiestas de Navidad den el pistoletazo de salida. Así que… ¿cómo es posible que a estas alturas todavía no tengamos nuestro look ideal para Nochevieja? La realidad es que los vestidos de terciopelo son la opción infalible año tras año. Sin embargo, también existen alternativas mucho más especiales y que, además, son más sorprendentes por su menor ratio de aparición. Entre esas opciones se encuentran los pantalones de lentejuelas, que han vuelto esta temporada con la clara intención de ser protagonistas.

‘Sálvame‘. Lo cierto es que cuando se trata de invertir en una pieza para estas fechas, su inevitable toque festivo los convierte en los candidatos perfectos para hacerse con un atuendo a la altura de cara a la noche más señalada de esta época: la Nochevieja. No obstante, a causa de su carácter tan llamativo, podría parecer que el dinero gastado cae en saco roto nada más terminar el año. Pero nada más lejos de la realidad. Y es que los pantalones de lentejuelas ahora parecen ser aptos para cualquier tipo de evento o compromiso que se precie. Y sino que se lo digan a Marta López , que acaba de estrenar unos pantalones a todo brillo simplemente para acudir a su puesto de trabajo en‘.

Marta López deslumbra con unos pantalones de lentejuelas y una blusa de plumas

La colaboradora, que siempre está a la última de todas las tendencias , ya ha empezado a prepararse para recibir la Navidad como se merece. Y si hace apenas unos días nos sorprendía con un mini vestido glitter de lo más sexy, ahora ha hecho lo propio con unos pantalones de lentejuelas que no pueden ser más originales y extravagantes.

Se trata de un diseño de la firma Design Lab Woman que destaca por su acabado repleto de brillos y su corte acampanado en el bajo. Un modelo que se ajusta totalmente a la cintura y potencia de inmediato la silueta. Marta López, además, ha decidido completar sus nuevos pantalones con una blusa con plumas en las mangas y detalle choker en el cuello. Un estilismo que, ante todo, no pasa desapercibido.

