El furor por los trajes de chaqueta da un paso más esta primavera con propuestas llamativas y a todo color. Atrévete con el color naranja flúor como nos inspira Marta López y serás la invitada más inolvidable de la fiesta. Es de la marca española ‘Oju Que Chic‘, lo reconocerás en la web de la firma por el nombre ‘Conjunto Verona’. Su precio es de 59,95 euros y está disponible en tres tallas: S, M, y L.

Remata con salones en el mismo tono, acabados en punta y con un tacón de vértigo que son el broche perfecto a un look de fiesta llamativo y original. Los zapatos rondan los 20 euros con números que van del 36, hasta el 41. Sin duda, la televisiva ha vuelto a dejar claro porque es una de las colaboradora de ‘Sálvame‘ que más marca tendencia y demuestra que sabe vestir más allá de los estrictamente informal.

El traje de Marta López es perfecto si quieres ser el centro de todas las miradas

La ilusión y las ganas de celebrar está esperada época de bodas, bautizos y comuniones también se ha hecho notar en el armario de los rostros televisivos más conocidos. Esta temporada los colores enérgicos aterrizan con nuestras propuestas que deslumbran con luz propia. Por fin dejamos atrás los estilismo más sobrios para dar rienda suelta a las combinaciones más sorprendentes. Porque sí, porque esta nueva temporada toca atreverse. Haz como Marta y consigue un traje como el suyo y te convertirás en un referente interno de estilo.

Aunque sabemos que al tratarse de un dos piezas de un color estridente no es apto para todos los gustos. Sabemos que el naranja es un color que no cuenta con muchos adeptos, pero lo cierto es que nos encanta como luce en el cuerpo de Marta. Ella, además de tener un cuerpo esbelto y tonificado, tiene la piel bronceada y los colores chillones le favorecen dando la sensación de que lo está todavía más. Si no es tu caso y tu piel todavía no ha sido bañada por los rayos del sol, aplica polvos de sol sobre el escote y la clavícula para crear un efecto «moreno».

La americana con cinturón es otro nivel

Las americanas se llevan sí o sí, pero la que os enseñamos hoy es diferente a todas las demás. Nos atrevemos a decir -incluso- que se trata de una de nuestras prendas fetiche del momento. Nos gusta por ser rompedora, diferente y por tener ese ‘Je ne sais pas que‘ que le da un toque de sofisticación a quien la viste.

Además de su cuello solapa y su pronunciado escote, lo que hace que esta chaqueta estilice mucho más es su cinturón. Con él, Marta consigue un truco perfecto para estrechar la cintura y quitarse «visualmente hablando» unos centímetros. Al igual que su abotonadura. En color dorado y en tamaño XL para pasar de lo casual a lo arreglado en un abrir y cerrar de armario porque, otras de sus ventajas, es que si no quieres llevarla a conjunto con los pantalones, puedes combinar la blazer con unos jeans y tendrás un perfecto look de oficina.