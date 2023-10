Su estilo plagado de tendencias, hiperfemenino, su belleza y sus combinaciones siempre llamativas han convertido a Marta López Álamo en una de las 'it girls' del momento. La modelo acoge un estilo de vida dedicado a capturar la belleza desde el lujo y la moda más actual. Lo cierto es que mostrar al público su gusto por la moda le ha servido como pasaporte al estrellato, y firmas como Hannibal Laguna han contado con ella para desfilar con sus últimos diseños... Y lo cierto es que no nos extraña porque convierte en éxito todo lo que toca. Su último 'hit': unos zuecos forrados de pelo.

Marta es una gran catadora de tendencias, en esto estamos todas de acuerdo. Una de las grandes pruebas han sido sus zuecos de color negro, con hebillas, que se han popularizado mucho entre las influencers. Pues bien, hoy venimos a decirte que hemos fichado el suyo, y que te vendrá de maravilla para ir al trabajo con mucho estilo, incluso cuando empiecen a bajar las temperaturas porque este año se lleva mucho lo de combinar los zuecos con calcetines.

Los suyos son ideales para llevar durante el invierno, gracias a la capa adicional de 'pelito' que los recubren, además tienen una plantilla acolchada que proporciona una comodidad extra.

Copiamos los zuecos de Marta López Alamo

Si estás buscando ampliar tu colección de calzado, no dudes en sucumbir al encanto del zapato preferido de las 'fashionistas', los zuecos. Marta tiene el diseño perfecto para llevar hasta en los días más fríos. Lo cierto es que estamos ante un calzado que queda de maravilla con pantalones vaqueros, con vestidos y hasta con faldas de todo tipo. Aunque parezca un modelo complicado de encajar en looks, se llevan con todo tipo de prendas y, además, si el día no acompaña puedes añadirle unos calcetines, otra de las tendencias del año.

¿Te hemos terminado de convencer? Bien, pues ahora hablemos del precio: por 89,99 euros, puedes encontrar un modelo en piel con pelo de Zara. No encanta el deetalle de tira con tachas metálicas y hebilla en el lateral, además de su acabado en punta redonda. La altura del tacón es de 2 centímetros.

Es un modelo que Zara ha sacado en colaboración con uno de los fotógrafos más importantes de todos los tiempos: Steven Meisel.