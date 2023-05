El Festival de Cannes es estos días el epicentro de la moda y el cine, en definitiva, el lugar de mayor concentración de glamour por metro cuadrado. Hemos visto desfilar a las royals monegascas dando una nueva lección de elegancia o a estrellas de Hollywood que siempre acaparan todos las miradas. Pero no solo princesas y actrices son las protagonistas en la paseo de La Croisette, también las modelos tienen su hueco en el festival, y entre ellas, nos ha llamado especialmente la atención la presencia de Marta López Álamo. A solo unos días de dar el 'sí, quiero' a Kiko Matamoros su agenda está repleta de trabajo y este enclave de la Costa Azul ha sido su última parada.

Marta López Álamo ha aprovechado el marco del festival para hacer una editorial de moda en el mítico Hotel Martínez, uno de los establecimientos en el que se hospedan las estrellas, y también para acudir al estreno de la película francesa L’Enlèvement, presente en la sección oficial. La modelo ha optado por la espectacularidad, con un voluminoso vestido negro, muy en la línea de los lookazos que todos los días vemos a las puertas del Palacio de Festivales y Congresos, donde se proyectan los filmes.

El vestido de gala más impresionante de Marta López Álamo

Haciendo honor a la "Marca España", Marta eligió un espectacular vestido de la firma Yolancris, especializada en trajes de novia y fiesta. Un modelo palabra de honor de volantes, con el cuerpo bustier y la falda voluminosa rematada en una pequeña cola que combinaba el tul con el terciopelo. El vestido no podía ser más impresionante y perfecto para su silueta con cintura de avispa. Para no restar nada de protagonismo al diseño optó por combinarlo con unas minimalistas sandalias de tiras negras, de René Caovilla. Una gargantilla de brillantes y esmeraldas con los pendientes a juego completaron uno de los looks más impresionantes de alfombra roja.

Marta ya cuenta los días para casarse con el colaborador de televisión. No ha desvelada quién diseñará los cuatro vestidos nupciales que lucirá ese gran día, pero parece que Yolancris tiene todas las papeletas para firmar alguno de ellos. Para ir abriendo boca, ya vivió una estupenda despedida de soltera y ahora unos glamurosos días en Cannes.