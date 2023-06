Nos encanta cuando algunas de nuestras famosas preferidas presumen del mismo estilismo. Y más aún si se trata de un vestido tan especial como el que han lucido Marta Hazas y Sassa de Osma. Y es que su estampado tropical con detalles de palmeras, y su favorecedor corte midi con falda al bies con vuelo convierten a este diseño en el aliado perfecto para las invitadas de boda que buscan una apuesta original y diferente.

Pero vamos por partes. La primera en lucir este vestido fue la llamada 'Princesa de los Andes', que lo eligió para cumplir con algunos compromisos profesionales y para disfrutar después de unas agradables compras por la capital. Sassa de Osma completó este modelo con unas sencillas sandalias planas. ¡Y no podía estar más ideal!

Pero ojo, porque Marta Hazas ahora nos acaba de sorprender escogiendo el mismo vestido para la boda de un miembro de su familia. Y, sin duda, la actriz se ha proclamado como la más elegante de la celebración.

Marta Hazas le 'copia' el vestido a Sassa de Osma y se convierte en la invitada más aclamada

No es fácil encontrar un look especial de invitada. Pero este vestido, que en concreto es el modelo Grasse de la firma Philippa 1970, cuenta con todo lo necesario para brillar por sí solo. Y es que además de su vistoso estampado, está elaborado con 100% lino y cuenta con un bonito escote en forma de corazón que consigue aportar un plus de estilo y forma a la pieza. La actriz se ha decantado por combinar el diseño con unas sandalias de pulsera de la firma Gucci y un favorecedor tocado. Simplemente impecable.

Pero... ¿Quién ha defendido mejor este vestido, Marta Hazas o Sassa de Osma? Sigue bajando, te las mostramos al detalle y te desvelamos el precio del diseño.