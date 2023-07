¿Tenéis pensado pasar un día navegando en un barco este verano y no sabéis qué look elegir? Hoy, te damos las claves. Mar Flores está pasando unos días de descanso en la costa junto a su familia. Durante una de sus últimas jornadas de vacaciones, la modelo se ha reunido con su familia en un barco y ha mostrado un look muy arriesgado, pero que está triunfando entre las más jóvenes. ¿De qué se trataba? Te contamos todos los detalles a continuación y te damos las claves para conseguir un look perfecto para convertirte en la capitana más chic.

Durante el último año, los brillos, el lúrex, el glitter y los acabados metalizados se han convertido en tendencia y lo más sorprendente es que los hemos llegado a ver, incluso, a plena luz del día. Es bien conocido por todas las prescriptoras de moda esa regla no escrita de que los destellos y los tejidos brillantes quedan relegados a la tarde y a las fiestas de noche. No obstante, cada día son más las que se saltan esta norma y se enfundan de un burbujeante dorado a las cinco de la tarde. Esto es precisamente lo que ha hecho Mar Flores durante su paseo en barco.

Mar Flores ha combinado su vestido metalizado con unas gafas de Safilo

La modelo se ha enfundado en un vestido lencero mini con tirantes finos y con escote drapeado confeccionado en una tela dorada que combinaba acabado metalizado y glitter. Esta prenda es claramente de fiesta, pero Mar ha hecho de su capa un sayo y se ha atrevido a llevarla a plena luz del día combinada con unas gafas de montura gruesa de la firma Safilo.

¿Cómo podemos acertar con nuestro look de barco?

Para disfrutar de un día de barco en verano, es importante crear un look cómodo y fresco. Opta por prendas ligeras y fluidas, como un vestido veraniego de colores vibrantes o estampados tropicales. Los conjuntos de dos piezas, como un top corto y una falda midi, también son una elección acertada. Combina tu outfit con unas sandalias planas o alpargatas cómodas para facilitar el movimiento y estar lista para cualquier aventura en cubierta.

No olvides proteger tu piel con un sombrero de ala ancha y unas gafas de sol elegantes. Un pareo o kimono liviano puede ser útil para cubrirte durante los momentos de mayor exposición al sol. Opta por accesorios minimalistas y resistentes al agua para agregar un toque de estilo sin preocupaciones. En cuanto al bolso, elige una mochila o un bolso cruzado para mantener tus manos libres mientras disfrutas del día. Con estas elecciones de moda inteligentes, estarás lista para disfrutar de un día de barco en verano con el máximo estilo y comodidad.