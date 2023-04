No hay discusión. Olivia Palermo es fuente de inspiración en todas sus versiones: desde una alfombra roja, hasta un paseo por la ciudad de Nueva York. ¿No sabes ni quién es? Entonces estás muy perdida y esto te interesa. Modelo, influencer, empresaria... Esta socialité, nacida en el seno de una adinerada familia de Manhattan, es un icono de moda a nivel mundial y una de las más influyentes it-girls del momento. Todos, absolutamente todos sus looks, son mirados y replicados al detalle. Y parece ser que el estilo de Olivia Palermo enamora a cualquier edad. Porque desde las adolescentes hasta las mujeres más maduras se fijan en ella para componer sus estilismos. ¿La última en hacerlo? Marisa Martín Blázquez.

La colaboradora de 'El programa de Ana Rosa', nos ha dejado sin palabras estrenando un look que no puede ser más favorecedor y elegante. Un modelito que nos recuerda mucho a otro que lució Olivia Palermo años atrás y que se convirtió, sin lugar a dudas, en uno de sus outfits más aclamados.

Marisa Martín Blázquez triunfa con el look más todoterreno de Olivia Palermo

La periodista, que sabe muy bien qué prendas, tejidos, colores y cortes le sientan mejor, es toda una experta en adaptar las tendencias que llegan temporada tras temporada a su esencia personal. Pero aunque son muchos los estilismos con los que nos ha conquistado, en esta ocasión acaba de firmar uno de sus mejores looks.

Marisa Martín Blázquez, para cumplir con su trabajo en Telecinco, ha presumido de unos pantalones culotte en color beige de V&L by Victorio & Lucchino que derrochan sofisticación a raudales. Pero ojo, porque además los ha completado de forma magistral: con una blusa blanca con detalles y unos stilettos de la firma Valentino. ¡No puede estar más guapa!

No sabemos a ciencia cierta si Marisa Martín Blázquez se habrá inspirado realmente en Olivia Palermo o no, pero su nuevo estilismo nos recuerda mucho a este que te mostramos ahora. La modelo neoyorquina, para acudir a un evento, lució unos pantalones culotte muy similares (pero con estampado Príncipe de Gales) y una clásica camisa blanca oversize. Eso sí, la influencer completó su look con unas sandalias con detalles de leopardo y un mini bolso geométrico de mano que le sumaba un plus de color al conjunto.

Este look es perfecto tanto para ir a la oficina (con un calzado más discreto, como unos mules), para acertar en una cena romántica o incluso para triunfar en un bautizo o celebración especial. ¿Lo mejor? Como has podido comprobar, funciona tengas la edad que tengas.