Mariló Montero ha asistido a la entrega del Premio de Novela Fernando Lara en Sevilla con un 'lookazo' que no os podéis perder.

Si estáis buscando inspiración para vuestros próximos looks de invitada para la temporada de BBC (bodas, bautizos y comuniones), hoy, os traemos a un claro ejemplo de cómo sorprender y triunfar con tu look. Mariló Montero ha asistido a la entrega del Premio Fernando Lara de novela celebrado por la Editorial Planeta en Sevilla. La periodista apareció en estos premios de literatura con un estilismo que no puede estar más en boga y del que queremos analizar todos los detalles.

Bien es sabido que la presentadora, igual que su hija Rocío Crusset, tiene debilidad por la moda. Le encanta probar nuevos estilos y está muy al tanto de todas las tendencias que despuntan en cada temporada. Desde hace unos meses, el boom de lo barbiecore, es decir, el reinado del rosa por encima de cualquier color, no cesa y cada día son más las celebrities que se decantan por este color. La primavera es la estación perfecta para jugársela con estilismos teñidos de este color tan alegre. Hace pocos días, pudimos ver a la Reina Letizia lucir este rosa tan llamativo en la Coronación de Carlos III y Camilla; pero sólo en estos últimos meses ya hemos podido disfrutar de una larga lista de artistas luciendo este color: Zendaya, Anne Hathaway o Penélope Cruz.

Mariló Montero ha combinado su vestido satinado con un cinturón multicolor

El look de Mariló estaba formado por un vestido asimétrico confeccionado en satén en color rosa chicle. El diseño dejaba una manga completamente cubierta y abullonada y otra al aire; además, tenía un drapeado frontal, un escote cerrado y la falda tenía un corte columna muy elegante. Para darle un poco de color extra a su estilismo, la navarra enfundó su talle en un cinturón ancho de rayas de colores que le daba a su outfit un aire oriental y, a la vez, equilibraba su silueta marcando la cintura.

La prenda era bastante llamativa, así como sus accesorios y al no tener escote, la periodista optó por recoger su pelo en una coleta baja peinada hacia atrás. Este peinado es perfecto para crear en nuestro rostro un efecto lifting inmediato y si como ella optas por unos pendientes discretos, habrás triunfado del todo.

El maquillaje de Mariló fue también de lo más natural y sin estridencias. Todo lo que llevó fue: corrector de ojeras, iluminador en la parte superior del pómulo, máscara de pestañas, una sombra rosada muy sutil y un labial con un tono un poco más oscuro al de su color natural.