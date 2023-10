En cuanto las fechas navideñas se acercan y pasamos la frontera de Halloween las colecciones de moda empiezan a sacar la artillería pesada que, naturalmente, incluye terciopelo, tejidos brillantes, lentejuelas, acabados satinados y transparencias. Algunas de estas tendencias ya forman parte de los must have de otoño y ya no es necesario asistir a un cotillón para enfundarnos en este tipo de diseños llamativos. Mariló Montero, que últimamente no se pierde una tendencia, ha estrenado un nuevo vestido, muy en boga, al que ha querido hacer un sutil retoquito para equilibrar su busto.

La comunicadora tiene una estatura de 1,73 metros y, si a esto le añades unos tacones altos, su presencia puede llegar a ser más que imponente y arrebatadora. La periodista tiene una silueta de escándalo y conoce muy bien los puntos fuertes de su cuerpo y es así, conociendo bien sus puntos fuertes, como consigue siempre acertar con sus estilismos. En esta ocasión, Mariló se decantó por un precioso vestido de la firma Kaus Studio, vendido por la tienda Olibati con un precio de 74 euros. ¡El diseño aún se encuentra disponible en todas las tallas en la página oficial de la firma! Este vestido luce unas mangas jamón con hombreras XXL, cuello alto, busto ligeramente ajustado en el talle y una larguísima falda que sienta de maravilla a las mujeres altas.

El vestido de terciopelo de Mariló Montero y su retoque favorecedor

La parte trasera del vestido luce una abertura ovalada que deja ver casi la totalidad de la espalda cerrada en la parte superior, además, tiene un corte en la parte baja de la falda que deja ver las piernas y facilita la zancada. Este tipo de mangas pueden exagerar demasiado nuestro busto, sobre todo si somos altas y de complexión ancha, aunque son muy favorecedoras para mujeres menudas. Es por ello que Mariló decidió retirar las hombreras interiores de la prenda con la intención de disimular sus hombros y que sus mangas lucieran simplemente abullonadas. Prescindir del volumen en esta zona hizo que su figura se viera mucho más equilibrada. No obstante, por poner una pega, un moño alto o un recogido hubiera hecho que su cuello se viera más largo. Los cuellos altos o de estilo 'Perkins' son perfectos para recoger nuestro pelo.

El renacimiento de las hombreras

Desde hace unos años, las maxi hombreras han tomado por completo los estilismos de invitada y son muchas las firmas de moda haute couture que han apostado en sus últimas colecciones por estos hombros enfatizados. Buen ejemplo de ello es el diseñador Rick Owens, de quien se podría decir que ha hecho completamente suya y ha encumbrado las maxi hombreras como el rasgo reconocible de sus diseños. Pero no es el único que ha hecho de las hombreras una hipérbole, lo hicieron en su día Thierry Mugler, Moschino o Jean Paul Gaultier.

Ahora que estamos viviendo este resurgir de las hombreras en forma de volúmenes, ángulos y esponjosas mangas abultadas, debemos conocer sus pros y sus contras. En la lista de 'pros', podemos incluir que las hombreras hacen que la cintura se vea más estrecha, que dan empaque a cualquier prenda; además las prendas con hombreras llaman mucho más la atención y formalizan cualquier look; nunca se te cae la tira del bolsos y están muy de moda, pero, en los 'contras', debemos contemplar que no están hechas para favorecer a todo el mundo.

Mariló Montero completa su estilismo con joyas de su hija, Rocío Crusset

Este tono marrón chocolate tornasolado que ofrecía el diseño encaja muy bien con accesorios dorados y Mariló lo sabe bien. De este modo, la navarra echó mano de los preciosos accesorios que su hija, Rocío Crusset, diseña para su propia firma de joyas de lujo: 'Crusset'. Un brazalete dorado y unos pendientes de tipo aro de oro a juego acompañaron a un bolso de mano en los mismos tonos. Finalmente, utilizó unas sandalias de tiras negras con tacón fino y alto para que completar su estilismo. ¡Cópiale el look a Mariló e incorpora el tercipelo en tus looks de gala! El triunfo está asegurado durante este otoño.