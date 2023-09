Mariló Montero ha sido siempre una gran amante de la tauromaquia y no son pocas las veces que hace acto de presencia en eventos de este tipo. En esta ocasión, asistió como pregonera para dar el pistoletazo de salida a la Goyesca de Ronda cuya Feria va dedicada este año al matador Pedro Romero. La presentadora dio un discurso en el que ensalzaba a la mujer en el mundo del toro que fue tuvo una gran acogida entre los asistentes y que finalizó ente vítores y aplausos. Para este día tan especial, la navarra se enfundó en un precioso smoking de alta costura que no dejó a nadie indiferente. ¡Te contamos todos los detalles!

El impecable smoking de Tot-Hom de Mariló Montero en Ronda

La ex pareja de Carlos Herrera quiso dejar a un lado los vestidos de gala para abrazar un precioso dos piezas diseñado por la exclusiva firma Tom-Hom. La parte superior la formaba un top de estilo lencero negro con encaje y balconette que asomaba en el escote de la chaqueta. Sobre él, se enfundó en una blazer blanca de tipo smoking con grandes solapas satinadas negras, hombreras medianas y bolsillos delanteros, muy clásica. A esta preciosa pieza le acompañaron unos pantalones negros tailoring de corte recto y planchados pefectamente a raya. Este 'lookazo' lo completó con unas sandalias negras de tacón con tiras finas en el empeine por la que asomaba una manicura blanca a juego con la americana.

El traje tipo smoking ha logrado con maestría derribar las barreras de género y hacerse un hueco en el guardarropa femenino. Esta prenda, originaria del vestuario masculino del siglo XIX, ha evolucionado para convertirse en un símbolo de elegancia atemporal para las mujeres. Es perfecto para eventos formales, como galas, bodas, cenas de gala o fiestas exclusivas. El traje smoking femenino destaca por su corte impecable y los detalles sofisticados, como solapas de satén y su botonadura única.

¿Quieres copiarle el look a Mariló? Para lograr un look elegante, combínalo con una blusa de seda o encaje, como hizo la presentadora; o accesorios cuidadosamente seleccionados, como una pajarita o un broche, y completa el conjunto con sandalias de tacón alto para darle un toque de feminidad a tu outfit. La versatilidad del smoking femenino ha demostrado que el estilo no tiene género y que, con el tiempo, ha llegado para quedarse como una opción clásica que desempolvar de los armarios en eventos importantes.