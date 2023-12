Mariló Montero y su look festivo para vestir impecable en Nochevieja a los 50

Sentirse guapa y elegante es lo que principalmente queremos cuando tenemos un evento especial. Con este doble propósito elegimos el último look de fiesta de Mariló Montero cargado de estilo.

Pasan los años y la periodista sigue siendo la reina de la sofisticación y el buen gusto a la hora de vestir. No hay sarao en el que no destaque con su modelito. Si en el día a día suele apostar por los buenos básicos como una camisa blanca clásica y unos pantalones cargo, cuando toca vestirse de fiesta el vestido midi es su prenda favorita. Recordamos este precioso vestido de terciopelo con mangas 'jamón' y maxi hombreras, ideal para una boda de invierno. Pues bien, ahora nos ha enseñado cómo vestir en Nochevieja a partir de los 50 con un look muy favorecedor y elegante. ¡Vamos a verlo!

El total look rojo con lentejuelas de Mariló Montero para arrasar en Nochevieja a los 50

Aunque vestir de rojo en Navidad es habitual, no a todas las mujeres les queda tan bien como a Mariló Montero. Es más, su propuesta de look es una opción muy elegante. Te aconsejamos, eso sí, evitarlo en las bodas de mañana en las que es preferible no apostar por las lentejuelas. Pero para un enlace de tarde-noche, por ejemplo, un total look como el suyo será todo un acierto. Anotamos su truco de estilo para llevar este conjunto a una fiesta de noche: combinarlo con unas botas altas negras de ante con un tacón ato, muy alto.

Con este conjunto de dos piezas formado por un top y una falda midi de lentejuelas, la presentadora demuestra que no todo van a ser vestidos. Un dos piezas brillante como el suyo de la firma Olibati puede ser también una opción infalible para Nochevieja o cualquier otra fiesta. Además, la marca española ofrece la posibilidad de alquilar el conjunto durante dos, cuatro u ocho días.

En cuanto al plano beauty se refiere, ha optado, como casi siempre, por la naturalidad. Sencilla, con un maquillaje natural y un peinado sencillo en el que no podía faltar una ondas suaves, la tendencia estrella del momento.

Copia el look de Olibati de Mariló Montero

Mariló Montero ha optado por la esencia de las lentejuelas para crear estilismo para Navidad. Se trata de un conjunto dos piezas compuesto por un top en color rojo (78 euros) con detalle de lazo negro y una falda recta de largo midi (68 euros).

Las lentejuelas se postulan como las favoritas para asistir a todo tipo de eventos y fiestas navideñas, y no nos extraña viendo este conjunto tan especial.

Lo verdad es que esta temporada las lentejuelas han arrasado frente al terciopelo, las prendas de satén o las transparentes. Nosotras tenemos muy claro que si tenemos que elegir un look con 'brilli brilli', nos quedamos sin duda con este diseño.