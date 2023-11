Mariló Montero ha vuelto hacer gala de su buen gusto con un estilismo sencillo y todoterreno que siempre funciona y al que no le afectan las tendencias. En su reciente visita a la exposición de fotografía "AMAZÔNIA" de Sebastião Salgado en el Matadero de Madrid. Su elección de un look sencillo, informal y atemporal nos recordó que la moda no siempre se trata de seguir tendencias efímeras, sino de elegir prendas clásicas que perduran a lo largo del tiempo. Mariló, con su jersey marinero y sus pantalones wide leg, ha vuelto a hacer de un clásico, un acierto.

Los jerseys marineros a rayas blancas y azules son un símbolo de elegancia y estilo desde hace décadas. Este diseño atemporal se ha mantenido popular a lo largo de los años, convirtiéndose en una prenda icónica que ha sido reinterpretada por numerosos diseñadores de renombre, como Jean Paul Gaultier. Su origen se remonta al estilo marinero francés, que luego se asoció con la moda parisina. Estos jerseys se caracterizan por sus rayas horizontales, que aportan un toque fresco a cualquier look.

El look sencillo de Mariló Montero que no puede faltar en tu armario de otoño

Mariló Montero optó por un jersey de rayas trenzado, que le aportaba una sensación de comodidad y sencillez. En cuanto a la parte inferior de su look, la presentadora eligió unos pantalones de corte wide leg, una elección que demuestra su conocimiento de la moda y su habilidad para equilibrar el estilo y la comodidad. Los pantalones holgados o de estilo boyfriend son una tendencia que ha vuelto a tomar protagonismo en la moda actual. Con su corte recto y sus pinzas, estos pantalones aportan un toque sobrio, pero funcional a cualquier estilismo.

La versatilidad de los pantalones wide leg de tiro alto es uno de sus principales atractivos. Son adecuados para cualquier edad y se adaptan a diferentes situaciones. La elección de Mariló de combinarlos con un jersey marinero creó un equilibrio perfecto entre comodidad y estilo, lo que hizo que su atuendo fuera adecuado para esta visita cultural.

Los zapatos con suela 'track' de Mariló Montero: el modelo más en boga

Mariló completó su estilismo con unos zapatos planos negros con suela track y cordones. Esta temporada, los zapatos con suela gruesa y puntera cuadrada están en la cresta de las tendencias en calzado. Los mocasines, así como otros diseños con suelas grandes, se han convertido en una elección popular para aquellas que buscan comodidad y unos centímetros más de altura sin sacrificar el estilo.

Los zapatos negros son un elemento básico en el armario de cualquier mujer, y la elección de Mariló es un ejemplo de cómo se pueden adaptar a las tendencias actuales. Los zapatos planos, con suelas robustas y cordones, son indispensables en cualquier look de paseo, no siempre tenemos que llevar tacones altos e imposibles.Sabemos que los zapatos planos no son del gusto de todas en estas fechas, por ello, una alternativa perfecta para este estilismo podría ser incorporar unas botas de agua de caña alta de tipo Hunter o unas botas biker con maxi hebillas.

¿Cómo podemos completar el estilismo de Mariló para sobrevivir al gélido invierno? Una buenísima opción que encajaría de maravilla con este estilismo sería una gabardina o trench largo en color caqui, o un tres cuartos en color camel. Además de proteger contra las inclemencias del tiempo, las gabardinas y los abrigos largos son otro imprescindible en el armario de otoño.

El bolso bandolera naranja: un toque de color

La madre de Rocío Crusset, siempre atenta a los detalles, decidió añadir un toque de color a su look con la elección de un bolso bandolera en un llamativo tono naranja vibrante, uno de sus colores favoritos esta temporada. El bolso, con una solapa y de tamaño mediano, que no solo aportaba un contraste audaz a su estilismo, sino que también funcionaba como 'accesorio vitamina' para añadir un toque de vitalidad y energía a su conjunto. Los bolsos de estilo noventero con asas cortas, las mochilas de piel de gran tamaño y las tote bags son también complementos muy socorridos para completar estilismos informales, para dar un paseo por la ciudad o para visitar una exposición.