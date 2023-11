Mariló Montero, imparable: vestido midi, joyas XXL y unos lujosísimos zapatos

Mariló Montero ha vuelto a impactar con un estilismo impecable en su última aparición en 'Espejo Público'. La periodista, siempre atenta a las tendencias, nos ha regalado una combinación magistral de elementos clásicos y modernos con la que ha demostrado su habilidad innata para integrar nuevas prendas y accesorios a su armario, así como para fusionar lo tradicional con lo contemporáneo. La presentadora ha conseguido un look arrebatador que brillaba no solo por la sencillez de sus prendas, sino por unos carísimos zapatos que no dejamos de ver entre celebrities, royals y socialités. Analizamos su look y te damos todos los detalles.

El protagonista indiscutible de su look fue un elegante vestido midi en azul marino, con escote cerrado y mangas largas ajustadas. Su espectacular figura quedaba marcada bajo la tela viscosa de la prenda y le daba movimiento y fluidez al estilismo creando pliegues y pequeñas arrugas. Además, la elección de un tono tan atemporal como el azul marino añadió versatilidad al conjunto, permitiendo que Mariló desplegara su creatividad en otros aspectos del atuendo.

En esta ocasión, la presentadora decidió explorar nuevas opciones en cuanto a accesorios. Por una vez, decidió dejar a un lado los diseños de la firma de joyas y complementos 'Crusset', creada por su emprendedora hija Rocío Crusset. En su lugar, escogió un llamativo collar de cadenas XXL en capas, con eslabones gruesos, abalorios en forma de esfera, un trébol y otros motivos. Este collar añadió un toque urbano a su vestido con un corte de lo más clásico. Mariló demostró que la mezcla de elementos básicos con accesorios de estilo street style puede resultar sorprendentemente armoniosa.

El look arrebatador de Mariló Montero en su última aparición

La falda 'below knee' del vestido daba paso a unos lujosos zapatos que, aunque descatalogados, se han convertido en una joya de la moda. Estos salones, creados por la prestigiosa firma Jimmy Choo, combinaban de manera magistral el vinilo en la punta afilada con un delicado encaje negro que adornaba la parte delantera del empeine y el talón. Actualmente se pueden encontrar en tiendas de segunda mano por alrededor de 600 euros. Este tipo de salones confeccionados con PVC los hemos llegado a ver en estilismo de la Reina Letizia, Máxima de Holanda o celebrities de la talla de Bella Hadid o Kim Kardashian.

Los carísimos zapatos de Jimmy Choo que lució Mariló Montero

La elección del color negro para los zapatos, integrado hábilmente con el azul marino del vestido, podría considerarse arriesgada por algunas, pero Mariló Montero demostró ser una auténtica maestra del estilo al lograr que esta combinación funcionase a la perfección. La mezcla de estos tonos clásicos no solo elevó el conjunto a otro nivel, sino que también resaltó la capacidad de Mariló para experimentar con colores y texturas de manera sofisticada.