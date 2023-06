Si todavía no habéis llenado vuestro armario de vestidos coloridos para darle alegría al verano –y potenciar vuestro bronceado– hoy os traemos un diseño que os encantará. Ya sabéis que los colores vibrantes no se quieren despegar de las colecciones de moda del verano y que tanto el naranja vitamina, como el verde lima, el rojo y el rosa, están muy presentes en los escaparates, tanto de moda low cost, como de grandes firmas. Pero con los diseños de verano no hay limites y, pese a que durante todo el año los estilismos han tendido a ser monocromáticos, esta temporada la mezcla de colores ha vuelto pisando fuerte. Hoy, Analizamos el último look de Mariló Montero que ha llevado un espectacular (y carísimo) diseño que nos servirá de inspiración si nos vamos de shopping próximamente.

La periodista ha viajado hasta su tierra natal para pasar un fin de semana con los suyos y ha paseado por las calles del municipio de Estella, Navarra, enfundada con un precioso vestido multicolor y con un corte súper favorecedor. La colaboradora de 'Todo es mentira' ha elegido un diseño de Silvia Tcherassi, concretamente, el vestido 'María Off The Shoulder' de la diseñadora italiana. Este modelo tiene un precio de, nada más y nada menos, 914 euros en la página oficial de la firma.

Escote Bardot y franjas de colores: las claves del vestido de Mariló Montero

Los colores en este diseño tienen muchísima presencia y podemos observar una mezcla de amarillo, verde, marrón chocolate, rojo vibrante y rosa fucsia dispuestos en franjas y bandas horizontales. Este vestido cuenta con un escote Bardot que podemos usar como vestido asimétrico si sólo cubrimos uno de nuestros hombros. En el caso de que queráis fardar de clavículas y de brazos tonificados podemos bajar el escote un poco más e incluso introducir una gargantilla fina y sencilla.

La parte superior de la prenda contaba con mangas francesas de tipo murciélago que se unían al centro de la prenda simulando una blusa holgada. El talle estaba ceñido con un cinturón bicolor que daba paso a una falda midi de colores con mucho vuelo y movimiento. ¿Cómo remató el look?

La colaboradora de televisión utilizó unas sandalias con cuña de esparto y tiras de cuero que sujetaban su empeine y sus tobillos. Este calzado tan cómodo se ha convertido en un imprescindible de cualquier zapatero de verano, por la comodidad y por su diseño atemporal y chic. En su muñeca derecha volvió a ponerse el brazalete de oro modelo 'Drop' diseñado por su propia hija, Rocío Crusset y con un precio de 290 euros.