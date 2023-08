María Pombo, una de las influyentes figuras de las redes sociales, ha vuelto a captar la atención con su elección de moda veraniega. Esta vez, durante sus tradicionales vacaciones en Cantabria, ha optado por un estilismo boho chic que destaca por el uso magistral del un top la célebre Charo Ruiz Ibiza, una prenda que ha conquistado a otras celebridades como Vicky Martín Berrocal, Paula Echevarría o Anna Ferrer a lo largo de esta temporada estival. ¿Cómo lo ha combinado? Te contamos todos los detalles a continuación.

El top 'Ella' de un blanco impoluto, es una manifestación de la estética ibicenca con pequeñas mangas abullonadas y una cintura estilo bustier, hábilmente adornada con agujeros troquelados que evocan la esencia de la moda mediterránea adlib. El encanto de este top está en su versatilidad. Desde un día relajado en la playa hasta una velada bajo las estrellas, esta pieza se adapta con facilidad y estilo a cualquier ocasión. Su confección ajustada a la espalda resalta la figura, y los detalles troquelados agregan un toque de textura al look. La prenda encarna lo que todas buscan en la temporada estival: que sea cómoda, fresca y atractiva. Tiene un precio de 199 euros y está disponible en variedad de colores para que puedas combinarla con el estilo que más se acerque a tus gustos.

María Pombo ha combinado su top de Charo Ruiz Ibiza con una falda boho chic

Para lograr un look equilibrado, María Pombo combinó el top "Ella" con una falda larga con estampado Paisley en tonos cálidos sobre fondo crema. El estampado Paisley es un clásico de la estética boho, que siempre encaja bien con estilismos informales y desenfadados. Sin embargo, si el estilo boho no os enamora, siempre podéis combinar este top con unos pantalones vaqueros, una falda pañuelo o una de corte midi usando tu color favorito. ¿Qué más podemos añadir a este look?

Cuando se trata de complementos, la sutileza es la clave. Unas sandalias de tiras o unas alpargatas son elecciones ideales para mantener el enfoque del atuendo principal. No obstante, un tacón alto, unas cuñas de esparto o unos mules pueden servir para elevar el look y usarlo en un evento más formal. En cuanto a los accesorios, una pulsera delicada, unos pendientes de tipo aro y un collar sencillo complementarán sin competir entre ellos. Un bolso de rafia o un pequeño clutch en tonos neutros armonizarán con la estética boho del conjunto. ¡Apuesta por la moda adlib! Podrás usarla de año en año.