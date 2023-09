Hay tendencias en el mundo de la moda que nunca hubiéramos pensado que volverían. ¿Entre ellas? Las merceditas, las blazers efecto piel, las riñoneras, los vaqueros mom fit... Sin embargo, cuando los grandes diseñadores se proponen que una prenda o complemento esté de vuelta en nuestro armario, la mayoría de veces lo consiguen. Pero ojo, porque también hay tendencias nuevas que surgen cada temporada con el objetivo de conquistarnos y hacernos caer rendidas.

Este otoño-invierno 2023/2024 los pantalones metalizados y las faldas cargo han llegado para revolucionarlo todo. ¿En cuestión de calzado? Las botas biker se postulan como las grandes protagonistas del asfalto. De hecho, no hay más que darse una vuelta por las tiendas para comprobar que no hay escapatoria. Y si todavía no tienes ningunas fichadas, atenta, porque hay unas botas de las que todo el mundo habla. María Pombo ha sido la última en estrenarlas, y después de verla puede que tú también las quieras....

Las nuevas botas de María Pombo son las más buscadas del momento

Cuando un calzado o complemento se pone de moda (y nada más verlo tienes un flechazo) debes darte prisa, porque sino lo haces corres el riesgo de quedarte sin tu capricho. Hace un par de semanas Mango lanzó unas botas biker que se agotaron en su página web en cuestión de días (podríamos decir que incluso de horas). Por desgracia, todavía no han vuelto a reponerlas (aunque todo apunta a que lo harán). Pero eso sí, hubo algunas pocas influencers que fueron muy rápidas y ya están explotando estas botas con todos sus looks de diario.

María Pombo ha sido una de las que nos ha puesto los dientes largos. La joven estrenó sus nuevas botas biker para disfrutar de un tranquilo paseo por Madrid con su hija Vega. ¿Para completar su look? Una blazer gris oversize con hombreras en gris, también de Mango.

Las agotadísimas botas biker de las que todo el mundo habla son 100% piel, cuentan con una punta redondeada de lo más cómoda, y destacan por sus detalles de tachuelas. ¿Su precio? 199,99 euros. Si las quieres, apúntate en la lista de espera de Mango a través de su app o página web, ya que únicamente podrás hacerte con ellas online. No están disponibles en ninguna tienda física de la marca. ¡Suerte!