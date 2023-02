María Pombo está agotando este top de H&M con efecto push-up

María Pombo no deja de mostrarnos su tripita de embarazada mientras nos enseña sus compras del mes. La influencer, totalmente emocionada, nos enseña las tendencias que están llegando a las tiendas de moda y, de momento, ya sabemos que los tops en punto de canalé se van a llevar y mucho. Pero, además, la creadora de contenido también nos ha regalado unas cuantas dosis de amor propio y, mientras nos enseña como avanza su estado de gestación, aprovechamos para fijarnos, por ejemplo, en que su suéter nuevo queda genial si tienes curvas y mucho pecho.

Y es que aunque estamos acostumbradas a hablar de ellos en nuestros post de estilo, los cuerpos curvy tienen un mundo de posibilidades a favor para lograr estilismos cargados de feminidad y, por supuesto, sensualidad. Por eso nos encanta la nueva prenda de María, porque es ideal para lucir curvas con estilo y orgullo.

María Pombo tiene el jersey de canalé que es un básico para primavera

La joven se ha dejado ver con el que muy probablemente será el jersey perfecto para esta próxima primavera que está a punto de comenzar. Y es que es una de esas prendas que reúnen en un mismo patrón varias de las modas más arrolladoras del momento. Se trata de un top de estilo entallado en punto de canalé suave, de manga larga con escote corazón y sección en punto menguado bajo el busto. Además, tiene un color crema muy guay para cuando empiezan a subir las temperaturas y, los primeros rayos del sol besan nuestra piel. Vamos, que lo tiene todo. Un diseño ideal que, cuando pensábamos que no podía gustarnos más, va y nos sorprende. Y es que se trata de una pieza firmada por H&M.

Cuando supimos que la prenda pertenecía a la nueva colección, lo primero que hicimos fue ir a mirar a la web de la marca para conocer su precio. Allí descubrimos que cuesta 29,99 euros y que, también, está disponible en color mostaza. Aunque, eso sí, se está agotando a toda velocidad.

Si estás pensando que este top es demasiado ajustado para ti, tenemos que decirte algo: es un error pensar que mientras más grande es la prenda, más podremos ‘disimular’.

Lo cierto es que las prendas demasiado anchas solo suman volumen donde no lo hay. Por eso, el truco está en en acentuar lo ajustado en las partes correctas, por ejemplo la cintura, y que no lleves un look entallado de principio a fin, para lograrequilibrio. La premisa es clara: NO ESCONDAS TUS CURVAS, ¡POTÉNCIALAS!

El escote corazón queda muy bien si tienes mucho pecho

¿Sabías que las prendas con escote en forma de corazón también te sentarán muy bien porque realzan el pecho? Y no solo eso, también le dan forma. Con el jersey de María tendrás ese efecto push-up, conseguirás levantar el pecho caído y además tiene la capacidad de adaptarse a cualquier tipo de cuerpo, por lo que destaca debido a su versatilidad. Apto para realzar a su vez la zona del cuello, es sin duda la mejor opción para estilizar la silueta como por arte de magia.