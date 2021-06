Las prendas de crochet triunfan esta temporada y el top que ha lucido María Patiño es la prenda ideal para combinar con todo

Desde que se hizo la intervención para quitar la grasa más rebelde del abdomen, que no conseguía eliminar con el ejercicio, y marcar abdominales, a María Patiño cada vez le gustan más los looks en los que puede enseñar un poquito su perfecta y tonificada tripa. Y a nosotras también. El último look de la presentadora de Socialité ha sido otra muestra de ello y lo ha hecho con una combinación que nos encanta para el verano: el pantalón vaquero y el top. Pero no tu top cualquiera. María ha elegido el modelo más coqueto y juvenil, que combina con todo.

María se ha convertido en uno de los personajes estrella de Telecinco. La vemos en las tardes de Sálvame, presentando los fines de semana Socialité y tambíén como colaboradora o sustituyendo a Jorge Javier Vázquez en el Deluxe. Pero también triunfa con su estilo. Looks que nunca nos dejan indiferentes y con los que potencia su menuda, pero perfecta figura, muy trabajada con horas de gimnasio.

La combinación de vaqueros y top, el estilismo que más nos gusta de María Patiño

Ahora ha hecho una combinación sencilla, pero 10. Un pantalón vaquero roto con un top de crochet de manga corta con botones en azul y blanco, que dejaba parte de su tripa al aire, y para rematar unos altos salones en nude. No hemos podido evitar fijarnos en su top de Zara, e inmediatamente hemos ido a la web de la firma para comprarlo. Pero nos hemos llevado una gran desilusión cuando no lo hemos encontrado. No sabemos si es de la temporada pasada, o está ya agotado, pero como a grandes males grandes remedios, hemos hecho una selección otros tops de crochet también estupendos y que nos van a solucionar los looks este verano.

Las prendas de crochet son lo último esta temporada. Y no solo en los bolsos o los vestidos para ir a la playa. Este año tienes que hacerte sin pensarlo dos veces con un top de ganchillo, la prenda que podrás combinar con todo. María lo hace con los vaqueros, pero con una falda larga boho, una mini o un short encajan perfectamente. Aquí te mostramos algunos que te van a encantar.

Un retoque para presumir de tripa

Con este look María Patiño ha vuelto a presumir de tripa. Y es que la presentadora está muy contenta con el resultado de su intervención: «Me he hecho una lipováser. Cuando eres menuda, a pesar de hacer deporte, por la edad… Es la versión moderna de la liposucción. Es una cirugía no invasiva. Por eso hay que asesorarse bien. Yo estuve dos horas y cuarto en quirófano. Estuve un lunes y el miércoles me incorporé a trabajar. Te hacen a tu medida lo que tú quieras. Dije: ‘No quiero abdominales marcados’ porque no me gustan. Quería marcarme el oblicuo, que lo tengo un poco marcado».