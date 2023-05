El fin de semana tiene su propio manual de estilo. Son esos días donde podemos hacer planes sin mirar el reloj. Y, precisamente por eso, porque tenemos más tiempo para lucirnos, prestamos especial atención a la estética. Por eso, siempre vienen bien tener un par de looks que nos sirvan de inspiración para pasar el menor tiempo posible frente al armario. Además, como bien sabes, nos encanta 'cotillear' las nuevas compras de nuestras famosas de cabecera, y hoy hemos elegido el vestido rojo de María Patiño como uno de los mejores de la primavera para arrasar en estilo esta temporada.

Se trata de un diseño corto, con el escote asimétrico y una pequeña abertura en el lateral del abdomen que añade un punto sexy al conjunto. ¿Cuándo lo llevaríamos? Para salir por la noche con tacones, así como en una quedada de día con zapatillas y una chaqueta de piel. Es un vestido muy sensual que muestra un poco de piel y en una gama de color que marca tendencia y resalta el bronceado. Es de la tienda española 'Glowts', una boutique de moda ubicada en Pamplona que también tiene presencia online. Tiene un precio de 269 euros y está disponible en la talla XS, S y M. ¡Vamos a descubrir más detalles sobre él!

María Patiño nos propone un vestido rojo pasión que no marca nada y es súper sexy para los fines de semana

Con la subida gradual de las temperaturas, nuestro armario (y nuestro cuerpo) nos pide a gritos vestirnos con prendas fresquitas, que no aprieten y que tengan estilo. Puede que no te guste demasiado el verano porque toca enseñar piel y dejar al aire las piernas o los brazos, zonas complicadas que muchas veces nos generan inseguridades. Pero cuando los termómetros suben no queda de otra.

Por eso, si eres de las que busca una prenda que no marque nada, sea cómoda y fresquita, aquí estamos para seguir recordándote que el vestido de María Patiño es un 'must'. Sobre todo, porque no aprieta la zona de la tripa al ser de corte recto y con algo de vuelo. Además, realza el pecho.

La verdad que es un vestido súper sencillo, pero repleto de tendencias, con un escote muy llamativo y que tan solo se acompaña de un broche dorado en forma de flor. Este diseño no dejará indiferente a nadie.

De morfología ancha, aunque sí deja libre las piernas, hasta la zona de los muslos, este vestido no marcan la cintura ni tampoco el trasero. Y sí, aunque no es súper ceñido, hace tipazo.