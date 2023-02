Aunque todavía no ha llegado el buen tiempo, ya va siendo hora de pensar en las prendas de entretiempo que llevaremos en las próximas semanas. Si estás en busca y captura de un suéter que marque tendencia, el jersey de rayas que acaba de estrenar María José Suárez está más en boga que nunca. Y es que aunque se trata de una prenda clásica que nunca pasa de moda, su diseño de la nueva colección de Zara, de cuello redondo y manga larga, vuelve esta temporada para completar nuestros looks de primavera.

Lo bueno de estos jerséis sencillos es que son piezas que puedes combinar fácilmente en el día a día con cualquier pantalón, falda y todo tipo de chaquetas. De ahí que nos hayamos enamorado del nuevo outfit de la diseñadora sevillana. Y es que gracias a ella sabemos cómo llevar el jersey de rayas.

Por un lado, lo ha combinado con pantalones rectos blancos y deportivas de la marca New Balance en el mismo color. Para dar uniformidad al conjunto, la andaluza ha apostado por un jersey de rayas blancas y negras, demostrando así que es posible tirar de básicos de armario y acertar. Y que hay tendencias que lo eran hace una década y lo serán siendo incluso cuando pasen los años.

María José Suárez se suma a la tendencia de los jerséis de rayas marineras

Si estás pensando en ampliar tu colección de jerséis debes incorporar al menos uno de estética marinera. Si eliges uno como el de María José, en blanco y negro, te salvará de cualquier apuro y te animará cualquier estilismo.

¿Por qué nos gusta tanto este conjunto? En primer lugar porque cuando llega el buen tiempo es el momento perfecto para sacar del armario nuestros looks de colores claros y luminosos. Por eso te recomendamos fichar este precioso modelo localizado en las novedades de la firma de Inditex. Otra de sus ventajas es que es extremadamente cómodo porque no se ciñe al torso y, por lo tanto, no marca nada.

Está confeccionado con un tejido mezcla de algodón que es muy agradable al tacto. Lo encontrarás en todas las tallas (de la S a la XL) y su precio es de 29,95 euros.

Te lo dejamos en nuestra galería para que lo veas con detalle, corre ¡porque seguro vuela de las tiendas!