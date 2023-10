María José Suárez: sus mejores looks de invitada para las bodas de otoño

El otoño marca el último round de las bodas de este 2023 y las que cuentan con el encanto más especial del año. Si ya tienes en agenda el "sí, quiero" de tus amigos, ahora solo te queda elegir el look de invitada perfecto para la celebración. Esta vez nos inspiramos en la siempre elegante María José Suárez para encontrar el mejor estilismo. Del vestido wrap más bonito al conjunto dos piezas más chic, atenta a los outfits de la empresaria -que acaba de estrenar el corte de pelo más rejuvenecedor-. ¡Adelante!

Aunque parezca una tarea más difícil elegir el look de invitada para una boda de otoño, puede resultar un fascinante reto. Juega con los colores, los estampados y las combinaciones más divertidas para que tu estilismo sea simplemente ideal. Además, estos looks son más versátiles y se prestan a rescatarlos de tu vestidor en otra ocasión importante. Entre los que destacamos a continuación nos encanta uno dos piezas con falda de tafetán midi en un tono lima tan hipnótico que eclipsa miradas. María José Suárez acompaña su look con un top de manga larga negro que posee una lazada delantera. Una propuesta que te aconsejamos reversiones a tu antojo y estilo.

Los cincos estilismos de María José Suárez que son ideales para un enlace en clave otoñal

El vestido wrap es uno de los favoritos entre las mujeres que superan los 50. Gracias a su estructura cruzada sienta bien en siluetas muy distintas. La modelo recientemente mostraba uno muy favorecedor de manga larga en tejido satinado. A destacar su estampado sofisticado sobre un fondo negro con motivos florales en blanco y azul. Un perfecto ejemplo de un estilismo apto para una noche con amigas, pero también para la boda a la que tienes que asistir este otoño.

De los estilismos que adjuntamos a continuación destacamos un vestido print floral sobre fondo amarillo. La gran fuerza de este look la aporta el color, pero no podemos dejar pasar que se trata de un modelo precioso por su caída. Todos los detalles están cuidados al máximo: el vuelo con el bajo de volante es una maravilla, también el escote en uve y el cinturón confeccionado en el mismo tejido.

Para aquellas mujeres que deseen acudir a una boda de otoño con un pantalón, inspírate en el modelo dos piezas que lleva la novia de Álvaro Muñoz Escassi. El efecto hace que creas que lleva un jumpsuit, pero se trata de un pantalón palazzo con blusa a juego. Sin duda, se trata del modelo más versátil de todos que podrás llevar luego por separado creando un sinfín de estilismos a tu medida.

¡Desliza! Busca inspiración en estos looks de María José Suárez.

