María José Suárez ha estado unos días en Mallorca, donde la hemos visto con un vestido ideal para no quitarte en los días de entretiempo

Definitivamente la primavera se ha instalado en nuestras vidas, y no solo porque el calendario lo diga. Los días soleados, algo más fresquitos por la mañana y al llegar la tarde y mucho más cálidos al mediodía están aquí y con ellos el eterno problema y la eterna pregunta ¿qué nos ponemos cada mañana? Un vestido suele ser la opción más recurrente, pero no uno cualquiera. María José Suárez ha dado en el clavo estrenando ese vestido que puedes llevar a todas horas en los días de entretiempo y que estamos seguras a ti te va a encantar tanto como nos ha sucedido a nosotras.

Después de acompañar a su pareja, Álvaro Muñoz Escassi, en el duro trance de la despedida a Laura Valenzuela (durante un tiempo su suegra y abuela de su hijo Alvaro), la pareja disfrutó de unos días en Palma de Mallorca, combinando el ocio con el trabajo, acudiendo a la gala de clausura de la V edición del Mallorca Design Day, una pasarela de moda, interiorismo y food design.

La diseñadora sevillana combinó los looks playeros con los más serios, y entre ellos nos quedamos con este vestido que tiene todas las claves para convertirse en uno de los imprescindibles de la temporada.

El vestido de María José Suarez que no pasa de moda

No todo son tendencias. Hacerte con un vestido de fondo de armario, de esos que podrás llevar temporada tras temporada sin que se pasen de moda es casi una obligación. La ex Miss España lo ha hecho con este diseño súper favorecedor que encajan a cualquier edad. Da igual que tengas 30 o que hayas pasado los 60, con este modelo no fallarás. ¿Y cuáles son las claves de su éxito? Tanto su diseño como los colores de su estampado.

María José ha lucido un vestido midi de tejido fluido, de manga larga, con botones delanteros, escote redondo que se abría en uve y cinturón en la misma tela para marcar la silueta, en un favorecedor estampado en tonos marrones, negros y blancos. Un diseño primaveral versátil y muy cómodo para llevar en todos los momentos. Puedes llevarlo a la oficina, a una salida de ocio y ¿por qué no? también a un evento especial y lo combinas con los complementos adecuados.

Ella lo ha combinado con unas botas altas de tacón ancho en negro (el calzado tendencia del pasado otoño-invierno que todavía puedes aprovechar para llevarlo unas semanas más) y un bolso al hombro en el mismo tono. Y, además, con las mangas ligeramente subidas, un pequeño toque que le da mucho estilo.

Las claves del mejor diseño

El vestido de María José Suárez tiene todas las claves de lo que buscamos en un diseño que nos solucione el estilismo sin complicarnos demasiado la vida, especialmente en estos momentos de entretiempo. Es ligero, pero a la vez la manga larga hace que acompañado de una blazer por la mañana y a la noche no necesites nada más. Y también nos gusta porque su diseño clásico con su estampado potente lo convierte en una prenda atemporal y la mejor elección cuando has pasado la barrera de los 40.

Ya sabemos que la moda no entiende de edades y que todas la líneas se han difuminado. Pero hay unas claves que funcionan siempre, como el largo midi, los escotes no demasiado marcados, el cinturón para ensalzar la silueta o la manga larga. Y todo eso tiene el vestido de María José Suárez junto con un estampado muy especial.