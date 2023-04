Paula Echevarría está triunfando con su última colección de moda para Primark. Desde que el pasado invierno la actriz hiciera que todas sus prendas arrasaran en todo el mundo, no ha dejado de cosechar éxitos. Todas las celebrities quieren tener una prenda de Primark by Paula Echevarría. El gigante dublinés no deja de reponer sus fantásticos diseños y, esta vez, uno de sus conjuntos ha caído en las manos de la actriz María Castro y no ha dudado ni un momento en estrenar el modelito en el photocall de la premiere de "¡Vaya vacaciones!" la última comedida familiar de Víctor García León.

La gallega ha aprovechado el espectacular sábado para enfundarse en un conjunto de dos piezas de Primark, muy bonito y muy económico y versátil. El conjunto de María estaba formado por una blazer de corte cropped y textura bouclé de color blanco muy elegante. Esta americana con solapas, botonadura y manga larga se ha convertido en un básico de primavera.

La que no tiene todavía una blazer de corte cropped es porque no quiere, pues esta tiene un precio de 27,97 euros en la página oficial de la marca y en tienda física. Aún hay disponibles tallas de este precioso y atemporal diseño que con su corte de estilo torera hace que nuestro talle se vea más esbelto y proporcionado. Además, a esta preciosa prenda le acompañaban unos shorts mini de tiro alto en el mismo tejido, también disponibles a un precio de 15,67 euros. El conjunto es ideal para lucir piernas, ir fresca y elegante a un evento de día y no pensar demasiado.

María Castro ha combinado su conjunto de Primark by Paula Echevarría con el calzado más trendy

Bajo la americana la actriz sólo se puso un top en color beige de escote redondo, una opción estupenda para no quitarle protagonismo a su conjunto. Aunque un bandeau – que están muy de moda esta temporada– en el mismo tono o una blusa lencera también pueden encajar muy bien con este conjunto. Si te atreves con las transparencias, incluso, puedes ponerte un top de crochet en un tono pastel claro o una camiseta de tirantes de punto calado para crear un look monocromático. Si quieres darle más presencia a tu top, siempre puedes incluir una blusa de flores mini colorida.

Otro de los puntos fuertes del outfit de María Castro fue el calzado que eligió para ponerle la guinda al look. La gallega enfundó sus pies en unos zuecos de madera con empeine de ante en color beige con tachuelas metálicas. Estos zuecos están arrasando en todas las zapaterías y no son pocas las firmas de moda low cost que los han incluido en sus colecciones. Este año le ha salido competencia directa a las cuñas de esparto, y a estas alturas de la primavera los zuecos ya están adelantando posiciones para convertirse en el calzado cómodo del entretiempo. Si tienes un evento elegante de día, también puedes calzarte con unas sandalias enredadera con largas tiras enrolladas en la pantorrilla o unos mules de tacón.

El color blanco nos da muchísimo juego a la hora de incorporar accesorios como collares múltiples, chokers, pendientes coloridos o un bolso mini de estilo bandolera en tono pastel. A este conjunto blanco todo lo va bien. María apostó por la sencillez con una cadena fina de oro y unos pendientes a juego pegados al lóbulo. La actriz demostró de nuevo que menos es más.