María Adánez nos ha dado una lección magistral de estilo mientras disfrutaba de sus vacaciones en las playas de Alicante. La actriz no ha podido resistirse a sumarse a la moda de los vestidos ibicencos. Además, ha elegido un diseño precioso que podremos usar tanto en una tarde de playa, como en una cena elegante si escogemos los complementos adecuados. Te contamos todo sobre su vestido y completamos su look para que tengas alternativas en mente para crear un estilismo informal.

La artista ha deslumbrado con el vestido Tiki de la firma Antik Batik, una prenda que encapsula el espíritu ibicenco. Este vestido, que es puro estilo boho chic, tiene un corte un estilo heredado directamente de Ibiza. Esta firmas se ha convertido en una de las favoritas de las celebrities a las que les gusta coquetear con lo boho chic: Eugenia Martínez de Irujo, Virginia Troconis o Tamara Falcó son buenos ejemplos de ello.

Esta prenda tiene un corte tipo túnica y está adornada con exquisitos bordados en color azul marino en el pecho y las mangas, añadiendo un toque de color y un aspecto artesanal, muy buscado en los últimos tiempos. Con un precio de 400 euros en la página oficial de Antik Batik, el vestido 'Tiki' se convierte en una inversión traspasa tendencias efímeras y se arraiga en la categoría de prendas esenciales de verano.

Completamos el vestido de Antik Batik de María Adánez

Para completar este look de ensueño, María Adánez ha optado por un accesorio sencillo que resalta sobre los tonos del outfit: un sencillo colgante dorado. ¿Qué más podemos incluir en este look? Por ejemplo, un bolso bandolera en color camel de Zara puede convertirse en el compañero ideal, añadiendo un toque de practicidad y estilo. Unas sandalias de esparto con plataforma con tiras en el mismo tono, podrían elevar la propuesta con un toque de altura y comodidad.

Este vestido, sin embargo, no es solo un atuendo playero. Con una perspectiva imaginativa, se puede llevar fácilmente a una fiesta ibicenca, en la que lucir accesorios más llamativos. Unos pendientes largos, junto con unas sandalias de tacón en tonos metálicos, aportarán un toque de glamour para la ocasión. Agregar un cinturón fino para marcar la cintura puede darle un giro elegante y sofisticado. Siempre que no vayas a acabar en la arena, puedes calzarte unas sandalias de tacón fino con tiras en el empeine, pero con poco ornamento, para no quitarle protagonismo a los bordados del vestido.