Oblack es la marca de gorras que, después de conquistar medio mundo, se ha convertido en la favorita de muchos de los famosos del momento.

Está claro que la moda sport se lleva; que el estilo deportivo es una de las claras tendencias de la temporada y que son muchos los famosos e influencers que han apostado por él en sus looks más aplaudidos por todos. Sneakers, sudaderas, pantalones tipo jogger… Las prendas cómodas y de aire urbano ya ocupan el guardarropa de los artistas del momento y también nuestros armarios. Sin embargo hay un complemento que quizás aún no hemos incluido en nuestros mejores estilismos pero que, sin duda, es la guinda del pastel perfecta para rematar todos nuestros modelitos. Hablamos, cómo no, de las gorras.

Las gorras se han convertido en ese accesorio que consigue dar un toque diez a todos nuestros looks. Perfectas para llevarlas a diario, pues protegen del sol, pero también para los conjuntos más arriesgados, son muchos los rostros conocidos que se han atrevido a incluirlas en su día a día. Especialmente las de la Oblack Caps, una marca valenciana que ya lleva meses triunfando en el extranjero y que poco a poco ha ido conquistando a más y más famosos españoles. Actualmente podemos ver a muchas celebs coronar sus conjuntos con los modelos de la firma. Entre ellos, los cantantes Kiko Rivera y Omar Montes o el DJ Wally Lopez, que han sorprendido en sus cuentas de Instagram luciéndolas de la mejor forma.

Oblack, la marca de gorras que ha conquistado a los famosos (y que también lo hará contigo)

Oblack es la creación de Rubén Conchillo, José Luis Sena y Nacho Arauz, tres jóvenes empresarios valencianos que buscaban crear algo más que una simple marca de gorras y apostaron por lanzar un potente mensaje con sus diseños. Y es que el nombre de la marca hace referencia a todas aquellas personas que se sienten diferentes y que llevan ese punto diferenciador por bandera. La ‘O’ de Oblack viene de oveja y ‘Black’ es negra en inglés. Es decir, Oveja negra. Una forma de invitar a todos a ser especiales y enorgullecerse de ello.

Sin duda, un mensaje que ha calado entre los VIPs más top del momento, que han demostrado llevando las gorras de la marca que este complemento seguirá siendo uno de los más vistos esta primavera. Bajo el lema “menos es más”, sus creadores apuestan por modelos en blanco, negro y beige para quienes busquen una gorra diferente pero elegante además de gorras de estilo urbano que combinan con todo tipo de outfits, se adaptan a cualquier temporada y siguen las tendencias del momento sin pasar de moda. ¿Acaso se puede pedir más? Nosotros creemos que no.