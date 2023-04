Si hay un pantalón que está empezando a colarse en las últimas colecciones de moda ese es el de corte 'split'. Estos pantalones se caracterizan por tener un bajo acampanado –aunque ahora también los hemos encontrado en pitillo y wide leg– y una abertura frontal o lateral. Una de las adelantadas a su tiempo que mostró este diseño hace unos años fue Victoria Beckham, una gran amante de los pantalones campana. Ahora, desde firmas low cost como Shein, Mango o Springfield hasta la carísima Off-White ya han incluido este corte en sus colecciones primaverales. Hoy, Mar Flores ha captado la tendencia y ha creado un look casual muy fresco que nos ha encantado. Te contamos cómo puedes incorporarlos a tu día a día y te traemos una selección de algunos muy económicos que te alucinarán.

La modelo sabe bien cómo integrar tendencias de temporada a sus looks. ¿Quién dijo que con más de 50 no se puede ir a la última? Mar Flores que se ha convertido ya en toda una influencer en Instagram y Tik Tok, no deja de mostrarnos nuevas prendas cada semana. En esta ocasión, lució una blusa sin solapas, escotada en forma de uve y en color blanco que combinó con unos pantalones split satinados en color fucsia. Los pantalones split suelen tener una abertura que llega más o menos hasta la mitad de la pantorrilla, pero los de Mar tenían unas aberturas XXL que pasaban la mitad de ambos muslos.

Mar Flores ha combinado sus pantalones split con unas sandalias metalizadas de tiras

La originalidad en pantalones con aberturas no tiene fronteras. Los más demandados esta temporada son de tela vaporosa y ligera, en gasa estampada, en tul y en satén. No obstante, si prefieres unos con un corte más elegante, no te será complicado encontrarlos de corte sastre, como parte de abajo de un traje de dos piezas o unos vaqueros ajustados.

¿Cómo podemos combinarlos? Muy sencillo, si eres una mujer atrevida, no dudes en utilizar una cropped top de manga larga o de tul estampado; encajarlos en un look de oficina tampoco es complicado si buscamos unos negros y le añadimos una blazer cruzada de lino. Además, podrás utilizar tanto zapatillas deportivas, como tacones altos. Desliza para ver nuestra selección en la galería y elige tus favoritos.