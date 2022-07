Mar Flores es, sin discusión, una de las reinas de estilo de nuestro país. No hay ‘sarao’ que se le resista, y en todos siempre encabeza la lista de las mujeres mejor vestidas. Hoy vuelve con otra propuesta arrebatadora que nos encanta. Nos ha impactado con su espectacular pasado en bañador con el que resalta su moreno veraniego y donde demuestra una vez más que está estupenda; y es que ya sabemos que la modelo y empresaria es una de nuestras celebs que mejor lucen en traje de baño.

Mar Flores ha elegido una creación de la firma Guess, una de las marcas más conocidas en el mundo de la moda. Se trata de una pieza muy sensual en print de leopardo en los clásicos tonos marrones, de tiro alto, que hace cuerpazo y da sensación de piernas infinitas, y con un pronunciado escote de cuello redondo que resaltaba su pecho. Por supuesto, los accesorios fueron el toque de sofisticación del modelito final. Mar ha combinado el look con unas originales gafas de sol negras de Furla, y brazalete entrelazado en oro y plata, hecho a mano, de la firma Vidda Jewelry. Un look sofisticado y elegante con el que convertirte en el centro de todas las miradas, aunque en el caso de Mar no es nada complicado conseguirlo.

El bañador nuevo de Mar Flores, rebajado

En cuanto hemos visto el nuevo traje de baño que Mar ha incorporado a su vestidor lo hemos deseado con todas nuestras fuerzas, y más tras encontrarlo y comprobar que está rebajado. Su precio ha pasado de 120 euros a 60 euros.

Aunque se trata de un diseño sencillo, cuenta con un detalle que lo hace especialmente favorecedor. Se trata de el elegantísimo adorno joya que lleva anudado al cuello. No cabe ni la más mínima duda de que se trata de un conjunto de lo más atrevido, que siempre es un buen comodín del verano. ¿Te interesa? Pues sigue bajando porque te hemos dejado su increíble posado, y la pieza en sí, en nuestra galería.