Si ya te estás imaginando con una piña colada tumbada en una cama balinesa, pero a estas alturas sigues buscando tu look playero perfecto, tenemos buenas noticias para ti. Mar Flores, que está disfrutando aún de sus días de descanso, no deja de estrenar modelitos cada día. Nos encanta, pues sus estilismos son pura inspiración. En esta ocasión, la modelo nos ha dado una clase magistral de cómo lucir ir elegante a la piscina, a un chiringuito o a un solarium. Analizamos las claves de su estilo prenda por prenda.

Las que han aguantado todo el verano esperando a septiembre para estar más tranquilas en la costa, están de enhorabuena. Vuestro momento está a la vuelta de la esquina y con la llegada de una nueva ola de calor, aguantaremos un poco más con el bañador y el bikini. ¿Te gustaría encontrar un look para ir a la playa como una auténtica diva? Mar Flores sabe bien cómo hacerlo sin despeinarse.

La modelo se enfundó en un bañador dorado con aberturas cut out en los costados y drapeado frontal, súper favorecedor. Este diseño de traje de baño era de la firma Forte Forte y tenía un precio de 230 euros, aunque ahora está rebajado a 138 euros en la página oficial de la marca. Sobre él, Mar Flores se puso un precioso caftán con mangas abullonadas en color verde pistacho de la firma Momoni, aunque, desgraciadamente, está completamente agotado.

Mar Flores ha combinado su caftán con los accesorios más de moda

Mar Flores, no pudo resistir el deseo de poner un poco de brillo y glamour en su look. Por eso incluyó un par de pulseras de la firma Zag Bijoux. En su muñeca resonaban una pulsera tipo brazalete dorado de estilo handmade y otra más rígida adornada con una piedra engarzada en color verde botella.

Para completar su look la influencer estrenó un precioso bolso playero en color beige con estampado étnico de colores de la firma An and Lee, que no sólo ofrece un amplio catálogo de bolsos con diseños súper elegantes, sino que también ofrece la posibilidad de personalizarlos con iniciales y otros motivos. Este bolso de tipo cartera lo podéis encontrar en la web a un precio de 136 euros y es un modelo versátil que podrás llevar a la playa de año en año.