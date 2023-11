Entre las leyes no escritas de la moda, una máxima reina indiscutiblemente: las rayas verticales son aliadas infalibles para alargar y estilizar la silueta. Sin embargo, encontrar prendas que incorporen estas bandas de manera elegante y sofisticada puede ser un desafío. Mar Flores, todo un ícono de estilo, ha demostrado que no solo conoce esta regla a la perfección, sino que también puede llevarla a nuevas alturas con su elección reciente: un deslumbrante 'striped dress' que no solo alarga la figura, sino que también incorpora las tendencias más candentes del otoño.

En el vasto vestidor de Mar Flores, repleto de prendas de las mejores firmas de moda, siempre hay espacio para incorporar piezas frescas y actuales de cada temporada. En esta ocasión, la modelo ha optado por la exclusiva firma 'Teté by Odette', creada por Odette Álvarez Garzón en 2009 en Santander. Con un enfoque original y una creatividad sin límites, la marca se ha convertido en sinónimo de moda vanguardista y elegante.

El vestido de rayas rosas de Mar Flores que estiliza la silueta

El modelo elegido por Mar Flores es un claro ejemplo de la maestría de 'Teté by Odette'. Se trata de un vestido de corte mini con aberturas cut out en la cintura, escote cerrado, grandes hombreras y un estampado a rayas que combina un fondo blanco con rayas verticales irregulares bordadas en hilo metalizado de un tono rosa quemado sumamente chic. Este vestido no solo abraza la silueta con gracia, sino que también incorpora dos tendencias destacadas de la temporada.

La primera de ellas es el toque de brillo, evidente en el acabado metalizado de las rayas, una elección perfecta para aquellas que buscan destacar en eventos nocturnos o celebraciones especiales. Los detalles en hilo metalizado que, esta temporada, son el epítome del glamour. La segunda tendencia que incorporó en su atuendo es la presencia de mangas XXL asimétricas, una declaración de moda que ha conquistado las pasarelas y los armarios de las más 'fashionistas'.

Calzado de lujo: las sandalias de Aquazzura más discretas

El detalle cut out en la cintura agrega un elemento seductor al vestido, manteniendo el equilibrio perfecto entre elegancia y audacia. Este elemento, aunque lleva varios meses en el centro de la atención, se mantiene como un imprescindible tanto en looks de invitada como estilismos urbanos, pero ya notamos que va perdiendo fuerza en los diseños. En cuanto al precio, el vestido, que originalmente alcanza los 589,60 euros, se encuentra actualmente rebajado, una oportunidad para incorporar esta pieza de lujo a tu guardarropa a un precio más accesible.

Mar Flores completó su estilismo con unas deslumbrantes sandalias de tiras brillantes de Aquazzura, una elección acertada que añadió un toque de lujo silencioso a su conjunto. La armonía entre el vestido y las sandalias de firma italiana, demuestra la aguda sensibilidad de Mar Flores para jugar con la moda a su gusto. ¡Apuesta por los vestidos de rayas como la modelo para estilizar tu silueta!