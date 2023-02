5 de 5

Los detalles de Mar Flores Mar Flores es una mujer detallista y lo podemos ver también en sus estilismos, a parte de una joyería sencilla en dorado quiso ponerle el broche final a su outfit con este brazalete de flores en dorado y rojo que nos tiene absolutamente enamoradas. El complemento perfecto que aporta elegancia, fuerza y feminidad a un look sobresaliente.

Mar Flores at the front row of “PedroDelHierro” collection during Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2023 in Madrid, on Thursday , 16 February 2023.