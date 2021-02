Muy conocido por sus espectaculares transformaciones en ‘Sálvame’, ahora Manuel Zamorano se lanza al mundo del diseño con una colección de sudaderas

Es una cara muy conocida para los espectadores de Sálvame por las increíbles transformaciones que hace de los colaboradores cuando tienen que dar vida a algún personaje, pero Manuel Zamorano también es el peluquero que cuida la imagen de varios de los rostros fuera del programa como Carlota Corredera o Anabel Pantoja y de otras que fueron en su día imprescindibles colaboradoras de las tarde de Mediaset como Raquel Bollo.

Pero mucho antes, el estilista, que comenzó su carrera profesional con una peluquería en Toledo, tuvo el privilegio de tener entre sus manos a la primera gran estrella internacional que dio España: Sara Montiel.

Más que su peluquero fue su amigo, por eso Manuel Zamorano, que ahora se ha atrevido a lanzarse al mundo del diseño creando una colección cápsula de sudaderas con la firma Gamberry, ha dedicado uno de sus creaciones a la mítica protagonista de El último cuple y La violetera: «Todo el mundo tiene una ⭐️ yo con los años me he ido dando cuenta que estuve al lado de la Estrella española más internacional… por eso no podías faltar en esta nueva aventura. Siempre SARA MONTIEL ♥️ mi ESTRELLA», escribía el estilista.

Las sudaderas de Manuel Zamorano

El diseño siempre ha sido una de sus pasiones y por fin ha decidido a dar el paso: «Yo siempre, siempre, he querido hacer algo de ropa. Porque muchas veces no encuentro lo que me gusta y al final me lo hago yo. A mi me encanta la moda, de hecho, creo que si no hubiera sido peluquero habría sido bailarín o diseñador de moda. Pero claro, para eso tenía que estudiar y no podía venirme a Madrid porque no había dinero para poder pagarlo. Hablando con mi amigo Manolo me ofreció hacer una colección cápsula y le dije ‘¿por qué no?’ Y me lancé», nos cuenta.

Y añade: «Lo que más me gusta en el mundo es crear, poder plasmar todo aquello que pasa por mi cabeza, el arte en cualquiera de sus versiones….por eso cuando Gamberry me ofreció hacer esta colección cápsula no lo dudé».

Un toque naif

En los diseños, Zamorano ha puesto mucho de su mundo: «Cada sudadera tiene algo mí, los colores, los tejidos, los dibujos… Hay una que se llama ‘soy como soy’, luego tengo la del dinosaurio, que como de pequeño veía mucho Parque Jurásico y me encantaba, quise hacerle un homenaje a mi infancia. Mi madre me ha dicho: ‘¿pero eso lo has pintado tú o tu sobrino Carlitos?’ Mi intención era darle ese toque naif, de muñequito de niño».

La colección cápsula tiene cinco sudaderas de distintos colores: naranja, azul, blanco, gris y burdeos, cada una con pequeños bordados como un dinosaurio, una estrella o la palabra Love: «Esta sudadera, Gamberry L♥️VE, está dedicado a los amores de mi vida, a los que estuvieron, a los amores fugaces, a los que ya no están y a los que estarán….. por qué la vida sin amor no es nada…», afirma el estilista.

El precio de cada prenda es de 45 euros. ¡Y no pueden gustarnos más!