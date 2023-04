La Semana Santa es sinónimo de procesiones. ¿Todavía no tienes claro qué prendas puedes ponerte y cuáles no? Toma nota, esto te interesa...

En el pasado, durante las procesiones de Semana Santa, todos los hombres vestían de traje y corbata, especialmente en los días señalados como el Domingo de Ramos, Jueves Santo y Viernes Santo. ¿Las mujeres? El dress code dictaba que tenían que vestir de colores oscuros y, además, muchas de ellas llevaban la famosa mantilla. Sin embargo, con el paso de los años, el código de vestimenta se ha relajado muchísimo y ahora hay más margen para lucir estilismos que derrochan estilo. Pero eso sí, todavía existen ciertos mandamientos que debemos tener en cuenta si queremos acertar... ¡Apunta!

Lo cierto es que para algunos, los más devotos, la Semana Santa es la cita más importante del año. Pero para otros, es una simple atracción turística, una simple excusa para viajar y visitar pueblos y ciudades de nuestro país que hasta ahora no conocían. Y este contraste se refleja, y mucho, en la forma de vestir. No hace falta ponerse extremadamente estrictas, pero sí hay ciertas prendas que lo mejor es dejarlas aparcadas. ¿Entre ellas? Los vestidos o camisas con escotes muy pronunciados, los shorts, las camisetas de tirantes, las faldas muy cortas... No se trata de sacar a relucir los diseños de gala del armario, pero sí de apostar por una vestimenta que demuestre respeto y que esté acorde al escenario y la ocasión.

Esta Semana Santa conviértete en la más elegante de las procesiones

Es fundamental no confundir la Semana Santa con la Feria de Abril de Sevilla o El Rocío de Huelva, ya que la gran diferencia es que en las procesiones no están permitidos los estampados muy llamativos ni escandalosos. Lo mejor es optar por looks sencillos y de colores suaves. A partir de ahí, los accesorios que añadas no deben estropear el resultado final.

Los vestidos con manga francesa y corte midi siempre son un valor seguro, al igual que los trajes de chaqueta, que son sinónimo de sofisticación y formalismo. ¿En los pies? Lo ideal es dejar los stilettos y sandalias de fiesta en el vestidor y apostar por salones cómodos y muy chic. Aunque si hablamos de unas sandalias bajitas de tacón cuadrado no hay ningún problema. Por otra parte, si vas a llevar medias, debes saber que lo correcto es decantarse por las negras o de cristal, pero nunca tupidas ni con dibujos. Sigue bajando, te mostramos 6 looks para que te inspires y triunfes esta Semana Santa.