Sin duda, dar una nueva vida a las prendas que ya no usamos está a la orden del día. De hecho, cada vez son más las chicas que se animan a poner a la venta parte de su guardarropa en plataformas de compraventa de segunda mano. Es más, muchas famosas e influencers de nuestro país también están empezando a hacerlo. ¿El principal motivo? Además de que reciben muchísima ropa y necesitan deshacerse de ella sin dejar de rentabilizarla, lo que ellas mismas se compran lo usan en contadas ocasiones, ya que no suelen repetir modelito demasiado.

Hace poco nos sorprendíamos enterándonos de que Juls Janeiro (al igual que Malena Costa o Laura Matamoros), vendía su ropa por Vinted, una aplicación de móvil gratuita que permite comprar o vender prendas a personas de toda Europa con un proceso fácil, rápido y sin comisiones. Pero hoy nos hemos despertado con la noticia de que Lucía Rivera también ha puesto a la venta parte de su armario en Micolet, una web que viene a funcionar de forma más o menos parecida y que ya utilizan otras famosas como Laura Madrueño.

Lucía Rivera pone a la venta parte de su armario a precios muy jugosos

"¡Ya está disponible mi armario en Micolet!", escribía la modelo emocionada en Instagram. Lucía Rivera ha decidido vender mucha ropa que ya no usa y que no hace más que ocupar espacio en su casa. Una bonita manera de favorecer la recirculación de prendas y ser responsable con el medioambiente, pero también, por qué no decirlo, de ganar un dinerito extra, que nunca viene mal...

¿Qué puedes encontrar en el armario online de la hija de Blanca Romero? ¡De todo! Pantalones, jeans, abrigos, chaquetas, faldas, camisas e incluso bolsos. ¿Lo mejor? Hay diseños de todo tipo de firmas: Zara, Maje, Mango, Lacoste, Sandro, Tommy Hilfiger... Te suenan, ¿verdad?

Y no pienses que solo hay tallas minúsculas, porque puedes hacerte con chollos desde la talla S a la XXL. Eso sí, su armario está teniendo tanto éxito que muchas prendas ya han empezado a agotarse, así que debes darte mucha prisa. ¡Sigue bajando y ficha lo mejor que queda!