Los pantalones de piel son un 'must' en nuestro fondo de armario. Aunque los usamos sobre todo en invierno, el entretiempo también es el momento perfecto para seguir contando con ellos en nuestros looks. Eso sí, combinándolos de distinta forma. Lucía Rivera es partidaria de esto y se ha encargado de enseñarnos las mil y una combinaciones que puedes hacer con ellos para seguir poniéndotelos durante los próximos meses (antes de que llegue el calor veraniego). ¿Quieres descubrirlas? Te lo enseñamos aquí.

Gracias a su trabajo de modelo, Lucía Rivera se ha convertido en una auténtica experta en moda. Siempre va a la última y te tenemos que confesar que caemos rendidas a casi todos los outfits que nos enseña. Esta vez nos ha vuelto a pasar con unos pantalones de cuero negros y con todas las prendas para combinarlos que nos ha enseñado... ¡No nos pueden gustar más!

Las combinaciones más cool de Lucía Rivera

La primera combinación que nos muestra Lucía nos parece perfecta para una noche con amigas o una cena con tu pareja. Al pantalón de piel, le añade un crop top de manga larga en color negro y muy ajustado, que le aporta un toque sensual al look. Aunque no vemos el calzado que ha escogido para este outfit, nosotras optaríamos por un botín o unas sandalias de tacón.

La segunda opción que nos enseña es una de nuestras favoritas y es que une dos tendencias que nos encantan: la piel y las rayas marineras. Ella combina los pantalones con una camiseta de manga larga a rayas blancas y negras y unas zapatillas estilo Golden Goose. Nos parece ideal para ir a la oficina añadiéndole una gabardina camel.

Otra de sus combinaciones más top es con una camiseta de manga corta en gris oscuro con una tipografía de fuego en tonos rojos y amarillos muy original. Nos parece perfecta para ir a tomar algo con amigas añadiéndole unos botines cowboy. Continúa esta vez con un look más informal con sudadera oversize en color gris lavado que nos encanta para ir a pasear o de shopping.

Y, por último, las dos opciones más "abrigadas": una con un chaleco sin mangas de lana muy colorido en tonos azules y negros y otra con un jersey amarillo con calados. Ideales ambas para esos días de frío que aún nos quedan por delante.

Fan absoluta de los pantalones de piel

La hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera se ha declarado fan absoluta de los pantalones de piel. "Por si no lo habéis entendido, me pondría estos pantalones con absolutamente todo mi armario" ha comentado ella misma en sus redes. Estos que nos enseña en concreto son de la marca Anine Bing y cuestan la friolera de 400 euros. Pero no nos extraña que le encanten y es que sientan genial.

Se trata de unos pantalones de cuero 100 % vegano con un corte muy atemporal. Son rectos y bastante ajustados, con un diseño de cinco bolsillos y una abertura con cremallera que está inspirada en unos pantalones vaqueros tradicionales. Son de tiro muy alto y ligeramente crop en el bajo. Nos parecen lo más y, como habéis podido comprobar, son súper versátiles, ya que se pueden combinar de infinidad de formas. Te recomendamos que no guardes aún en el armario tus pantalones de cuero, todavía les queda mucho por dar esta temporada...