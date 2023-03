Con la inspiración de nuestras famosas, resulta mucho más fácil vestir bien para cada ocasión. El estilo de Lourdes Montes, clásico y con aires pijos, es de los más destacados de los últimos tiempos, por no decir uno de que más ha acaparado portadas, comentarios y elogios por parte de las revistas de moda. El outfit de hoy es un look versátil que se adapta a cualquier ocasión y lo podemos llevar de forma juvenil, desenfada y moderna. Queda bien con zapatos de tacón en un evento formal o, más casual, con zapatillas deportivas. También tiene la ventaja de que sienta bien a todas las edades. ¿Se puede pedir más?

Hoy descubrimos la versión business de Lourdes. Nos encanta porque tiene ese toque elegante que respira la esencia de la moda tradicional. Si replicas su look, irás de 10 a todas partes sin quebrarte demasiado la cabeza, además de calentita y cómoda para el clima de invierno y frío, que todavía sufrimos estos días.

La esposa de Fran Rivera ha sabido combinar la sofisticación de un pantalón de tipo sastre y un abrigo de paño, con la sencillez del tejido de punto. Un conjunto de lo más versátil que puedes llevar tanto de día como de noche. ¡A las pruebas nos remitimos, mira!

Lourdes Montes y su look ponible que queda bien cualquier situación

Como explicábamos en este artículo, la diseñadora es mucho más que un icono de estilo. Lo más reseñable de sus looks es que son auténticos: puede llevar prendas trendy pero no es una fashion victim. Siempre hay algo de su espíritu clásico, tonos neutros y líneas sencillas, en todo lo que se pone. La perfecta armonía de su puesta en escena, su imagen pura y su predilección por las prendas más elegantes son sus señas de identidad. Por eso su look de hoy nos encanta.

Se trata de un set de tres piezas formado por un pantalón tipo sastre en color beige, de corte alto y silueta acabada en campana. Para redondear, Lourdes sumó al look un jersey de cuello cisne a contraste en granate y, como capa superior, un abrigo de lana con aberturas laterales y las mangas dos tonos. Se trata de una superposición de piezas que logra una puesta en escena majestuosa. En pies, zapatos de tacón acabados en punta y, como únicas joyas, un reloj de acero plateado y pendientes de brillantes.

Nos ha fascinado su elección porque nos parece una propuesta de estilismo para arrasar en estilo. Y es que, es un conjunto que queda de maravilla con unos taconazos (como lleva ella), pero que tiene mucho rollo si lo combinamos con unas zapatillas deportivas. En efecto, combinar estas prendas con zapatillas deportivas, dará un toque de modernidad a un estilismo (a priori) clásico.

Fíjate en el truco de las mangas

¿Su abrigo beige te parece aburrido? Toma nota de este truco de estilo Lourdes Montes para llevar las chaquetas de forma diferente. No es lo que llevas, es cómo llevas y ese mantra, la andaluza lo sabe llevar muy bien a la práctica. Como ves, llévalas mangas del abrigo dobladas y nos enseña el jersey granate que lleva debajo a juego con la manga bicolor de su chaqueta.

La superposición de prendas muy distintas se ha convertido en una tendencia muy chula, así que empieza a utilizarla. Con este giro da al estilismo un aire más relajado y casual.