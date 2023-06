Tenemos especial predilección por los vestidos de estilo romántico. Por un lado nos parecen ultra femeninos pero, por el otro, nos dan un aire juvenil que es infalible. Hoy hemos fichado el diseño que ha elegido Lourdes Montes para dar la bienvenida al verano. La verdad que es un auténtico lookazo para llevar a nuestros planes estivales, y eventos más informales.

¿No te ha pasado que al salir de la oficina tienes planes de tarraceo, y no sabemos cómo ir vestida para no tener que pasar por casa? A nosotras sí. Nos gusta un 'sarao', y por eso tenemos siempre pensados estilismos todoterrenos que nos sirven tanto para ir a trabajar, como para ir de after work. La clave es dar con una pieza que sea 'arreglada, pero informal'. Por eso, nos apuntamos el nuevo vestido de la esposa de Fran Rivera. Nos encanta cómo le sienta, y cómo lo lleva.

La diseñadora nos invita a llevar un vestido de largo midi, en un color rosa fucsia súper vibrante y llamativo para aprovechar nuestro bronceado y lucirlo como nunca. Nos encanta porque tiene las mangas románticas, escote en forma de pico y el corte a la cintura, lo que es genial para tapar la barriguita y no marcar nada que no quedamos. Además, al ir ajustado en la cintura es ideal para afinar la zona de la cintura. En definitiva, un diseño muy favorecedor y auténtico que se puede poner con todo tipo de sandalias. Ella opta por las cuñas de siempre con plataforma. ¡De 10!

Lucir femenina solo depende de llevar un vestido romántico como el de Lourdes Montes

El vestido tan ideal de Lourdes Montes es de marca española Gavriella. Un diseño especial que tiene un precio de 140 euros, y está disponible en talla S/M y M/L. Como verás fusiona perfectamente la seducción con la delicadeza, frescura y feminidad.

Este estilo de vestido presenta la comodidad necesaria para poder llevarlo 24/7. Para rejuvenecer aun más tu look, llévalo con zapatillas deportivas de estilo Converse y, ¡verás!

Para darle un plus de elegancia, utiliza accesorios minimalistas. Así elevarás el estilo con un toque sencillo, eligiendo accesorios en dorado para que el vestido sea el centro de atención. Por elegir entre colgantes o brazaletes, por ejemplo. Así agregarás sofisticación al look, sin mucho esfuerzo.