La diseñadora ha posado en su perfil de Instagram con un precioso vestido de flores que, firmado por la tienda de Amancio Ortega, no puede ser más bonito.

No hay que ser ningún erudito para fijarse que hay estampados que triunfan más en unas épocas del año que en otras. Por ejemplo, la temporada de otoño e invierno, los cuadros tipo tartán, el pico de gallo o el animal print de serpiente son los claros protagonistas de nuestro armario. En primavera y verano, sin embargo, nuestras prendas se llenan de rayas horizontales, lunares, cuadros vichy y estampados florales. Así es cómo funciona la moda y así es cómo la llevan las famosas más estilosas. Entre ellas, Lourdes Montes que este verano se ha dejado ver con más de un vestido de flores y nos ha enamorado a todas. El último, un diseño tan acertado como relajado que sienta de maravilla para ir (y volver) de la playa pero también para tomar algo con amigas cualquier noche estival.

No sabemos muy bien para qué ocasión ha elegido la mujer de Franciso Rivera el vestido de flores con el que se ha dejado ver en Instagram. No obstante, lo que sí que tenemos claro es que lo ha llevado con el pelo totalmente mojado y recogido hacia atrás y que lo ha combinado con unas fabulosas avarcas con plataforma de esparto. Un conjunto ideal que nos ha suscitado mucha curiosidad y que no hemos parado hasta conocer todos sus detalles.

El vestido de flores de Lourdes Montes, un básico del verano que debes (y puedes) copiar

Cotilleando entre los comentarios de la publicación en la red social hemos encontrado cómo la diseñadora respondía a una de sus seguidores que, interesada por la prenda, le preguntaba dónde la había conseguido. Cuestión a la que Lourdes Montes ha contestado con total sinceridad: «de Zara». Y a la que otra fan ha añadido: «Es de la temporada pasada, yo lo tengo igual». Una respuesta que nos dejaba claro y de manera contundente que, al ser un diseño antiguo, ya no estaría disponible en la web. Y efectivamente. Este vestido camisero con fondo blanco, largo midi y estampado de flores ya no se encuentra en las páginas de la marca de Inditex. ¡Una lástima!

Sin embargo, tenemos buenas noticias. Y es que esta temporada Amancio Ortega ha querido seguir con esta línea de vestidos blancos de flores de estilo camisero y ha creado varios muy parecidos al que tiene Lourdes Montes. ¡Y están disponibles en todas las tallas! Es una cuestión de ahora o nunca. Yo que tú no me lo pensaría.