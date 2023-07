El verano es la temporada perfecta para estrenar prendas holgadas y cómodas con las que sentirnos libres y frescas. Con esta estación llega también la oportunidad de lucir estilos a los que no estamos acostumbradas y coquetear con lo informal. Lourdes Montes nos ha dejado sin aliento con su última elección de moda, un vestido de estilo boho que sienta de maravilla a cualquier edad y que no puede ser más tendencia.

El vestido asimétrico que ha estrenado la diseñadora de moda es el fascinante modelo 'Leila' de la firma Magnolya Collection. Un diseño único que derrocha originalidad y diversión en cada detalle. Su escote asimétrico diagonal con fruncido es ideal para las tardes y las noches veraniegas, mientras que su manga larga abullonada resalta la delicadeza de unos hombros tonificados. Con un brazo completamente al aire, este diseño crea un equilibrio perfecto entre sensualidad y comodidad, para disfrutar del verano sin estrecheces ni tejidos demasiado pesados.

Lourdes Montes ha combinado su vestido asimétrico con un bolso de rafia XXL

Su corte midi y poco ajustado permite una libertad de movimiento que se ajusta a las altas temperaturas estivales, permitiéndonos ir holgadas sin sacrificar un ápice de estilo. La mezcla de motivos vegetales y florales en tonos rosas, morados y blancos nos transporta a un universo boho chic, donde la naturaleza y la feminidad se fusionan en una sinfonía de colores y formas parecidas a mandalas. Este vestido está disponible en la web oficial de la firma a un precio de 126,95 euros y en 4 combinaciones de color distintas. ¡Hay para todos los gustos!

Lourdes Montes ha sabido complementar a la perfección este fascinante vestido asimétrico con un bolso XXL de rafia, con asas de cuero en color camel. Un accesorio atemporal y versátil que le da un toque veraniego y desenfadado al look, mientras que aporta una dosis de elegancia y sofisticación.

Para completar el look boho chic de la esposa de Fran Rivera, las opciones de calzado son variadas. Unas sandalias planas de cuero o estilo gladiador, en tonos neutros o metálicos, serían una elección ideal para mantener la frescura y comodidad del conjunto. Para un toque más sofisticado, unas cuñas de esparto o unas sandalias de tacón grueso en tonos tierra también serían una opción acertada. No obstante, Lourdes apostó por unas sencillas sandalias de dedo negras de lo más tradicional. Sin duda, la diseñadora de moda ha acertado con su look y ha vuelto a dar una lección de estilo, hasta con un look tan informal como este.