Si las influencers más populares tienen la sobrecamisa como la prenda favorita del otoño, Lourdes Montes (que no puede ser más estilosa) acaba de estrenar la que no se parece a ninguna otra que hayas visto recientemente. Y, claro, tenía que ser de marca española, porque dentro del armario de la mujer de Francisco Rivera la moda nacional es protagonista. Nosotras, amante de las tendencias, nos hemos enamorado de este prenda porque no es como las demás: la suya es de inspiración étnica, es más original y es más elegante.

Quizá ya habías visto modelos de sobrecamisas básicas y vaqueras y creías que no había ningún modelo que pueda llamar tu atención. Entonces, llega Lourdes en pleno otoño y te descubre el modelo con más clase que podrías llevar esta temporada. ¿Por qué nos gusta tanto? En primer lugar, por ser de la marca MarÀvic, una firma artesanal de Zaragoza nació hace tres años, en 2021 y que agota sus prendas casi antes de que las famosas se las hayan puesto. Por sus detalles étnicos, repletos de dibujos de colores súper bonitos. Por su enrome versatilidad ya que se puede lleva como camisa cerrada o ¡viva! como sobrecamisa si te la pones abierta.

Así es la sobrecamisa étnica de Lourdes Montes

Para crear un buen armario debes invertir en piezas que luego puedes seguir llevando año tras año. Así es como se consigue un buen fondo de armario sin mucho esfuerzo. Una de estas prendas es la sobrecamisa, que siempre está de moda, que es muy fácil de combinar porque funciona con todo y a la que puedes dar muchos usos. Esto lo tiene muy claro Lourdes Montes, que tiene en ella una preciosa como parte de sus imprescindibles.

Está confeccionada en 100% algodón con mangas abullonadas y terminadas en puño. Incorpora un cierre con lazos en el delantero que le aportan elegancia a la pieza. Aunque, sin duda, lo que más nos gusta es su estampado étnico en azul marino. Una prenda perfecta para cualquier ocasión. Desde la firma nos dicen que ha sido fabricada en España de manera cercana y artesanal y que sus unidades son limitadas.

Sin duda, esta podría ser la pieza más deseada del otoño (y está a punto de agotarse) aunque todavía disponible en la talla XS y tiene un precio de 165 euros. Haznos caso: si has sentido un flechazo por ella, no te quedes con las ganas.

Cómo llevar la sobrecamisa en otoño

La sobrecamisa, también conocida como "shacket" (una combinación de "shirt" y "jacket"), es una prenda versátil que se encuentra a medio camino entre una camisa gruesa y una chaqueta ligera. Una de las combinaciones más sencillas y efectivas es usar la sobrecamisa con jeans o pantalones chinos. Tal y como hace la modelo de la firma. Esto crea un look casual y relajado. Pero si buscas un estilo más elegante, lleva la sobrecamisa como Lourdes: cerrada y sin nada debajo. No sabemos con qué calzado ha terminado la diseañdora el look, pero las opciones para rematarlo y que quede genial son varias y van desde las botas cowboy que tanto le gustan a las zapatillas deportivas blancas e incluso con taconazos o con una falda de tubo.

Lourdes no solo deslumbra por su elección estilística, sino que también llamó la atención por su look beauty. Nos tiene acostumbradas a maquillajes sencillos y discretos, tanto en cuestión de corte como de tono, y en esta ocasión apostó por dejar su pelo suelto con la raya al medio y el flequillo abierto y un make up en tonos marrones que es ideal para esta época del año.