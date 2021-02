Zara es una de nuestras firmas de referencia, y después de ver la chaqueta de Lourdes Montes también tenemos que fichar Zara Kids

Nos encanta su estilo sencillo, discreto, sobrio y elegante. Unas características que también pueden definir a la perfección a Lourdes Montes. La mujer de Francisco Rivera no llama la atención con sus looks, pero sin hacer ruido cada uno de sus estilismos tienen ese toque tan especial que los convierte en ganadores, además de descubrirnos nuevas firmas en las que bucear para buscar las prendas más especiales. Precisamente este no es el caso de su última chaqueta, de la que nos hemos enamorado, pero sí tiene un pequeño truco.

Una chaqueta de punto de cuello redondo cuajada de pequeñas perlas y con el cierre también de perlas en verde agua es la prenda que nos ha encantado. Nada más verla estábamos seguras que la había comprado en Zara, donde esta temporada (y también para la primavera) podemos encontrar muchas chaquetas de este estilo… ¡Y casi acertamos!

La chaqueta es de Zara Kids, donde también hay prendas de tendencia absoluta para los más pequeños. Y si tienes la suerte de que como a Lourdes tus medidas te lo permiten, también para ti: «¿Compráis alguna vez ropa para vosotras en Zara Kids? Yo este invierno descubrí que la talla 14 me queda bien y he encontrado cosas ideales como este jersey».

La chaqueta que también quiere su hija Carmen

Lourdes llevó la chaqueta con un pantalón vaquero y unas sneakers de Hoff, la combinación más cómoda y estilosa del momento.

Pero no solo a nosotras nos ha gustado la prenda, también su hija Carmen, de 5 años, ha quedado prendada de ella: «»Mamá porfa cómprame un jersey como el tuyo», ha explicado que le dijo su niña al verla.

Desde que comenzó su relación con Francisco Rivera la vida de esta guapa sevillana dio un giro de ciento ochenta grados. Dejó de lado el mundo de la abogacía, es licenciada en Derecho, para dedicarse a una de sus pasiones: la moda. Primero probó suerte como diseñadora nupcial con la firma Mi Abril, que años después derivó hacia la moda flamenca, donde se ha hecho un hueco como una de las diseñadoras más seguidas en este tipo de trajes.

No tiene tantos seguidores ni es tan activa en las redes como sus cuñadas, Eva González e Irene Rosales, aunque sus más de 151 mil seguidores conocen a través de esta ventana un poco más de la vida familiar de la diseñadora y también de sus gustos, estilo y trucos para estar perfecta.