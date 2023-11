Parece que este año, por mucho que nos gusten los días soleados y brillantes, tenemos ganas de que los meses sigan pasando para poder estrenar nuestros looks invernales. Estamos en un punto en el que nada nos apetece más que darle la bienvenida al invierno y poder celebrarlo con nuestros estilismos calentitos más ideales. De hecho, llevamos ya varias semanas intentando encontrar todos los modelitos que triunfarán durante los próximos meses y, de nuevo, gracias a Lourdes Montes, creemos que ya hemos encontrado el perfecto look invernal.

Durante los últimos días, hemos bicheado para saber cuáles serán las prendas de abrigo tendencia que reinarán en el invierno 2024 e, incluso, cuáles son los colores que arrasan entre los abrigos de las que más saben de moda pero, sin duda, el look más apetecible de estos días lo tiene la esposa de Fran Rivera, y lo querrás fichar en cuando lo veas porque tiene mucho estilo.

Efectivamente nosotros también nos hemos fijado en sus botas de agua que son la revolución del 'street style' de este año y no paramos de verlas por todas partes. Claro que siempre hemos pensado en llevar este tipo de calzado solo para protegernos de la lluvia, hasta que la diseñadora subió unas fotografías con ellas puestas sin necesidad de usarlas para pisar charcos. Por pura moda, vaya. Y es que hablamos del calzado ideal para los meses de frío y las famosas no paran de llevarlas. Es especial las de la firma Hunter y de estilo clásico, un modelo que también guarda en su zapatero Ana Milán.

Cada año, por estas fechas, las tendencias invernales se dejan ver en todos los estilismos de las famosas. Sin embargo, hay un calzado que nos entusiasma temporada tras temporada y que siempre es parte fundamental de los armarios con más estilo: las botas de agua de la marca Hunter. Este tipo de calzado tiene la ventaja de ser útil tanto para la oficina, como para las salir a pasear por la ciudad un día cualquiera.

Combinar las botas Hunter con pantalones vaqueros y meter la pata del pantalón por dentro, es uno de los estilismos más apropiados del invierno y Lourdes Montes lo sabe. Nosotras también adoramos que este año las Hunter sigan causando furor. Por supuesto que estas botas son poco asequibles (cuestan unos 160 euros)... Pero puedes probar con otros modelos similares que están presentes en las tiendas 'low cost'. Como en Pull and Bear.

Son de color verde caqui y están hecha de espuma compuesta de poliuretano, diseñada para ofrecer un mayor confort. La altura de la suela es de 4 cm y vienen con la suela track (que es tendencia).

Aunque todavía no han bajado muchos las temperaturas, quizás deberías hacerte con un abrigo que te ayude a combatir el invierno. Incluye en tus ‘looks’ las botas de agua de Lourdes, por supuesto, pero también otras prendas calentitas. Si aún no has fichado el abrigo definitivo, echa un ojo al último que ha llevado ella. Es un abrigo masculino ideal si adoras enfundarte en prendas de estilo British, y es de una marca conocida como 'Byan' que, además de su espacio online, tiene tienda física en Madrid. Nos encanta porque su estampado a cuadros tiene la alta capacidad de quedar de maravilla con cualquier estilismo.

Este nuevo diseño de capucha es una pieza exclusiva en esta edición limitada. Con su estampado de cuadros verdes y turquesas, presenta detalles de terciopelo verde en la espalda, solapas ahumadas, costura de bolsillo y en el interior de la capucha, que irradia una sensación de novedad y elegancia. Precio: 320 euros.