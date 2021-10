A pesar de que llevaba un tiempo más desaparecida de los eventos públicos, durante las últimas semanas Lourdes Montes ha reaparecido y lo ha hecho espectacular. Sin ir más lejos, este mismo martes ha acudido a la inauguración de una exposición en Sevilla donde ha sorprendido a todos gracias a su estilismo. A pesar de que se batía en duelo con grandes de la moda como es Nieves Álvarez, madrina del evento, o Laura Sánchez, que tampoco se ha querido perder la cita, Lourdes Montes se ha ganado el título de mejor vestida de la jornada.

Lourdes Montes ha apostado por una camisa brillante para triunfar ante las grandes modelos de nuestro país

Muchas veces hemos dicho que menos es más. Una premisa que la sevillana sabe defender a la perfección. Para su última aparición pública no ha necesitado de grandes excesos ni vestidazos de tiros largos para convertirse en la mejor vestida. Tan solo su camisa con lazada ha conseguido acaparar todos los flashes. Eso sí, no era una camisa cualquier. Se trataba de una pieza exclusiva y con encanto en un tejido brillante y envolvente en un color gris plateado. Además de su gran lazada, la gran protagonista de la jornada, esta prenda también contaba con mangas abullonadas y ajustada de la zona de los puños. Sin lugar a dudas, una pieza impecable con la que ha brillado sin necesidad de pailletes.

Debido a que la pieza ya tenía bastante personalidad, la ha combinado con algo más sencillo. Lourdes Montes ha elegido unos pantalones de estilo culotte en negro que encajaban a la perfección con la prenda superior. Se trataba de un modelo de tiro alto que se ajustaba perfectamente a su cintura y tenía ese efecto óptico de ‘cintura de avispa’ (que también tiene). Lo cierto es que la sevillana ha acertado de pleno con la elección de su estilismo. Ha rematado su look con unas sandalias minimalistas y un bolso de mano. Ambas en tono negro que encajaba perfectamente con el resto del look.

Nieves Álvarez, Virginia Troconis, Laura Sánchez… los otros looks de la fiesta

Lourdes Montes no es la única que ha acudido a este evento. También hemos visto desfilar a Nieves Álvarez, con un original vestido de cuadros; a Virginia Troconis, como si de una princesa Disney se tratara; o Laura Sánchez con un conjunto espectacular; entre otras asistentes a la inauguración de la exposición de la revista de moda Elle. Os mostramos todos los looks de la fiesta sevillana para que no os perdáis ningún detalle. ¡Sigue leyendo!